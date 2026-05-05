理大教育4.0革新醫療科技教育　結合AI、元宇宙與沉浸式體驗

理工大學醫療科技及資訊學系團隊宣布將革新醫療科技教育，結合人工智能（AI）、元宇宙與沉浸式體驗等前沿技術，推動以學生為本的教學模式，加快人工智能與前沿技術在學與教中的廣泛應用，以「4M」為核心教育方向，涵蓋醫療化驗科學、醫學影像及放射科學、醫學物理學，以及醫療數據科學，落實理大教育4.0舉措。



當中包括利用「混合沉浸式虛擬環境（HiVE）模擬心肺復甦演練」教學，模擬交通意外逼真場景，學生需在模擬緊急與高壓的場景下，完成報警求助、心肺復甦、使用自動心臟除顫器等多項任務。該系統在模擬演練完成後會即時顯示學生的表現數據及分析。



理大醫療科技及資訊學系團隊積極運用人工智能及多項前沿技術，革新醫療科技教育。圖為理大醫療科技及資訊學系系主任及醫學物理與智能腫瘤學講座教授蔡璟教授（左二）、副系主任羅嘉慧教授（右二）、副教授王志明教授（右一）及副教授李泳怡教授（左一）合照。（理大提供）

HiVE模擬交通意外 學生高壓場景完成任務

「混合沉浸式虛擬環境（HiVE）模擬心肺復甦演練」教學，是由理大醫療科技及資訊學系副教授李泳怡教授與理大工業中心團隊共同開創，能提供逼真模擬交通意外場景，配備環境街道噪音，以及八個可獨立設置生理狀態的無線人體模型，讓學生分組輪流進行，能在短短兩小時內，為約120位學生提供高質量的心肺復甦實踐訓練。

學生需在模擬緊急與高壓的場景下，完成報警求助、心肺復甦、使用自動心臟除顫器等多項任務。該系統在模擬演練完成後即時顯示學生的表現數據分析，並為每位學生提供針對他們的施行步驟、按壓深度、頻率及中斷情況等的個人化反饋。參與學生表示，模擬演練有效增強他們施行心肺復甦法的信心，並顯著提升日後在緊急情況下自願協助傷者的意願。這一態度的轉變，對保障公眾健康與安全具有重大意義。

AI驅動學習活動管理系統 強化個人化學習

由理大醫療科技及資訊學系副教授王志明教授領導的「人工智能驅動學習活動管理系統（LAMS）」，能為每位學生提供切合課程綱要的個人化學習路徑。該系統保留教師對整個教學過程的管理權限，包括訂立學習目標、審批教學素材等，同時透過AI為學生推送特定教材與練習、提供實時學習表現分析、自動化反饋與進度追蹤，教師能全程監察學生學習進度。

在沉浸式教學領域，理大醫療科技及資訊學系副系主任羅嘉慧教授開發的「元宇宙大腦影像解剖學展館」平台，學生可按其需要在虛擬數碼展覽館內，以互動方式閱覽教材，例如可以瀏覽醫學影像解剖模組，以教科書無法實現的方式逐層觀察人體結構。

理大醫療科技及資訊學系系主任兼醫學物理與智能腫瘤學講座教授蔡璟教授表示，學系透過結合人工智能與前沿技術，革新醫療教育模式，落實「理大教育4.0」舉措。（理大提供）

醫療科技及資訊學系系主任及醫學物理與智能腫瘤學講座教授蔡璟表示，AI等新興技術正重塑醫療教育和臨床學習，能應對傳統臨床教學所存在的不足，提升醫療科技教學成效與質素，培育兼具專業素養、創新思維與實踐能力的新一代醫療科技人才。