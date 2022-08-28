恒大新生特刊極似運程書 校長何順文親撰「開運引言」
撰文：黃煦緻
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臨近開學日，恒生大學率先為今年新生推出「新生特刊」，只見無論書籍封面的紅色底色、排版、字體，以及校長何順文的大頭照，均頗具風水師李居明運程書的特色。內頁仿運程書開場白，先來兩頁「恒大開運引言」，再介紹恒大歷史、交通、宿舍、美食等範疇。
恆生大學「新生特刊」乍一看酷似運程書，只是文字變成「二零二二改運法」、「學習生活懶人包」、「SEM頭不努力，SEM尾徒傷悲」、「REG科如戰場 ADD DROP 如抽獎」等玩味字眼。內頁含有「恒大貴人」校長何順文的基本簡介、幸運數字、宜及忌事項，亦含有其親身撰寫的「恒大開運引言」，包含對新生的寄語。內頁也有恒大的創校、改名歷史等資訊。
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書籍更介紹學校的交通，詳細列明巴士、地鐵、小巴來往學校至其他地方的路線，同時亦介紹各宿舍的簡介、宜及忌事項，例如「宜用回收箱；忌在走廊大叫」等。書籍又含校內美食介紹，亦貼心介紹距離學校僅10分鐘路程的廣源美食。
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