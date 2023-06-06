都會大學成立粵劇研藝中心翻譯經典粵劇　向海外非華人觀眾推廣

香港粵劇藝術團創辦人、「賭王」三太何陳婉珍上月底公布捐助香港都會大學成立「何陳婉珍粵劇研藝中心」，以推動粵劇教學導賞。校長林群聲今日（6日）表示，都大一直積極促進粵劇知識轉移及交流，早於2021年夏季開辦通識教育科目「粵劇文化：導賞與體驗」，粵劇研藝中心將展開為期3至5年的合作計劃，主打將經典粵劇翻譯成英文版本，把這藝術推廣至海外華洋觀眾。



都大5月31日公布獲何陳婉珍捐助成立何陳婉珍粵劇研藝中心，推動粵劇教學導賞。中心將於今年8月19日舉行成立儀式，並進行首場折子戲專場 「學研粵藝 劇粹炫輝」，演出五齣經典粵劇折子戲。

林群聲表示，將透過粵劇劇本翻譯與交流及粵劇相關的學術研究，提升本地年青一代及海外人士對粵劇的認識和欣賞，促進中外文化藝術交流；研藝中心將會研究、發展及傳承粵劇這項世界級非物質文化遺產，更把這珍貴的藝術推廣至海外華洋受眾。

他表示，初步會翻譯篇幅較短的折子戲，其後才處理長篇粵劇，最終目的令更多人認識粵劇及中國文化。

「賭王」三太何陳婉珍（前左四）5月31日出席捐助都會大學成立「何陳婉珍粵劇研藝中心」儀式。（都大提供圖片）

都大一直積極促進粵劇知識轉移及交流，而為慶祝創校30周年，於2019年於西九文化區戲曲中心大劇院，舉行大型綜藝粵劇晚會「戲說紅樓夢」，藉此機會將粵劇推廣至社會不同社群；早於2021年夏季開辦通識教育科目「粵劇文化：導賞與體驗」，提升學生對粵劇歷史和文化的認知。

都大近年亦曾多次舉辦關於粵劇的研討會及講座，例如2022年8月主辦《1930-1970 年代香港粵劇唱腔流派革新與傳承》研討會，由資深粵劇及戲曲研究學者陳守仁與多位學者和粵劇名家主講；同年12月舉行的「粵劇名腔的傳承與創作」講座，由資深粵劇表演藝術家阮兆輝及劇行資深樂師、香港粵劇藝術團行政總裁王勝泉作出分享。

都大校長林群聲（大）及香港粵劇藝術團行政總裁王勝泉講解推廣粵劇活動。

林群聲表示，有見年青一代對粵劇較為陌生，大學科目着重課堂互動，例如由應邀授課的王勝泉在講解推車功架和男花旦等傳統時配合表演片段，又在課堂上拉奏樂器；以及由殿堂級粵劇音樂大師朱慶祥親臨指導及示範奏樂，均為課堂添加趣味。

為讓學生親身體驗粵劇的精粹，教師帶學生到西九文化區戲曲中心實地上課，由全職演員、樂師親身示範不同的舞台技巧。

王勝泉說，過去不少研究未有最終結果或獲跟進，希望這次合作可以延續過往研究和得出結果，讓業界可作相應調整。