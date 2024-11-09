中美「超級周」塵埃落定！　專家論盡重點版塊　兩大藍籌看高一線

中美「超級周」風雲變幻終於落幕，特朗普得勝重掌白宮、聯儲局再減息25個基點、人大會議宣佈批准增加6萬億元人幣地方政府債務限額......周內大事不絕，港股走勢隨之跌宕起伏，起落間暗藏投資機會。



鴻鵠資產管理行政總裁陸庭龍就此，逐個板塊拆解投資前景，當中有危亦有機。其表示，自9月底中央推政策「組合拳」至今，市場若要量化中國救市成效，其實唯一最直接反映便是股市大市指數的升跌。故此，有兩隻重磅藍籌受惠於此，令他更看高一線。



特朗普重新入主白宮，美股三大指數齊齊破頂。（資料圖片）

特朗普回朝港股震蕩 料放寬監管惠國際銀行

陸庭龍分析指出，從美國大選結果看來，特朗普較上一任期勝出的最大差別，就在於今次其代表的共和黨，得票大比分拋離民主黨，且已奪得參議院勝利，故料日後政策推行，不會有過多阻力。而其當選之日，美股三大指數齊齊破頂，創下歷史新高，可謂強勢回歸。

但港股這邊廂同日反急挫，恒指盤中一度失逾600點，皆因市場擔心特朗普政策對華不利，香港恐也受波及。話雖如此，特朗普經濟主張中，其實仍不乏港股上市公司的機遇。陸庭龍表示，特朗普掌權後，料會延續「特朗普交易」（Trump trade）作風，放寬對銀行監管限制，兼以對大公司稅務減免，國際銀行其實可受惠。

陸庭龍表示，特朗普強勢回歸，料日後政策推行，不會有過多阻力。（資料圖片）

車股惹憂非因高關稅 化產能過剩更迫切

外界最為擔憂的，莫過於高關稅政策。特朗普曾放話，將對華徵收高達60%的關稅，出口類股份首當其衝。內地現時將電動車、太陽能電池和鋰電池，歸納為出口「新三樣」，電動車股一向頗具炒風。但特朗普獲勝後的緊接的美股交易日，在美上市的內地車企，便齊挫近半成。

不過陸庭龍就分析，特朗普的關稅壁壘，對中國車企影響有限，因為並無太多內地汽車出口向美國，反而行業的產能過剩成為問題，若不能妥善刺激內需，則長期前景未算明朗。

特朗普曾放話，將對華徵收高達60%的關稅，惹市場憂慮。（資料圖片）

救內房非救單一房企 保險股宜入手

而救市的另一項重點，便是化解內房危機，周五人大會議記招中，財政部長藍佛安續強調，支持房地產市場健康發展的相關稅收政策，已按程序報批，近期即將推出。自9月底第一輪救市組合拳開始，多隻內房股已翻倍暴升。

不過，內房與內銀密不可分，儘管藍佛安提及，發行特別國債可補充國有大型商業銀行核心一級資本，不過為救內房，內地此前下調存量按揭利率，內銀利潤變相承壓，令原本因高股息穩陣的內銀股，漸失市場寵愛。

陸庭龍就表明，中央出手是為救內房整體市場，而非單一房企，內房股中確有個股有短線炒賣的機會，但官方會否對每一家房企都伸出援手，又能否救得起，則仍有保留。

而談及內銀，其就認為，「金融是肯定不能出問題的」，相信即便會在救市中「讓利」，但官方仍會力保。不過在金融板塊內部，保險股因沒有壞賬，會較內銀更為穩健，資產投資收益定然可期待，值得入手。

陸庭龍呼籲指，需明確底層邏輯，中央出手是為救內房市場，而非單一房企。（資料圖片）

重磅藍籌先受惠 美團、阿里最為看好

而眾多選擇中，他對美團（3690）與阿里巴巴（9988）尤其看高一線。首先，他分析指，提振消費為救市重點話題，美團、淘寶均與內地生活息息相關，料可受惠。此外，美國對華的科技封鎖有目共睹，高科技行業已為兵家必爭之地，料內地會強調自主研發，續加碼投資扶持科技公司。

最重要的是，其提及，如若市場要量化救市成效，唯一最直接的反映，便是透過股票指數升跌。他笑言，內房股即便再炒高一倍，對恒指升跌影響不大，「錢放在不見光的地方是不行的」，故先行受惠的個股會是大權重藍籌，阿里美團作為藍籌龍頭，料值博率高。

就大市表現而言，其預計年底衝破23000點仍有難度，不過在此前市場觀望美國大選，以及在幾次期待記招出台具體財策，都希望落空的情緒下，大市仍企於20000點樓上，故預計20000點的支持位仍較穩，逢低可吸納。