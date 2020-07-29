【投資攻略】樂觀情緒升溫　美匯指數跌穿94關　避險貨幣可揀乜？

美國控制疫情不力，新申領失業救濟人數跌連跌15周後首回升，加上聯儲局無限量寬（QE）等因素，相關負面因素，促使美匯指數繼續下跌。由3月逾百水平一舉穿94關口，最新跌至約93.4水平，創2018年6月以來最低。分析認為美元貶值與市場樂觀情緒升溫有關。若股市持續強勢，美元可能要反覆下試92關，又點評還有甚麼避險貨幣可以選擇。

美匯指數近一年表現，截至7月29日下午6時許，最新報93.49，較3月時逾百水平下降不少。（彭博數據）

盧楚仁：股市強勢及特朗普民望低令美元受壓

外匯及商品獨立分析師盧楚仁指，美元弱勢與QE沒有必然關係，因同一時間，歐洲和日本等國家亦有「印銀紙」。他說，美股及環球市場於3月份暴跌，環球貨幣面對危機，資金大量追買被視為避險工具的美元，儘管聯儲局於3月啟動「無限QE」，美元仍然急升，但現時形勢已逆轉，若美股繼續強勢，美匯指數可能要反覆挑戰92關。

此外，他認為美國總統特朗普大選前民望低，亦令美元受壓，環顧其他國家大選前，執政黨連任有陰霾，某程度會不利該國家貨幣，要待選舉結果明朗化才會好轉。

美元下跌，他認為避險貨幣首選，是年初以來最穩定的瑞士法郎，若避險情緒升溫而股市強勢，瑞士法郎和黃金將會受惠；若美股或環球股市大跌引發避險情緒，則美元和日圓會跑贏瑞士法郎。他說，環球進入低息環境，買入外幣並不需介意息口，只需留意匯價，若論高息外幣，認為人民幣可取，但現價不吸引，可待中美關係一旦惡化，人民幣走弱至7.1或以上水平才考慮。

外匯及商品獨立分析師盧楚仁指，人民幣可收取高息，但現價不吸引，可到7.1水平才考慮吸納。（圖：路透社）

林俊泓：長倉拋售加速美元跌勢

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，環球放水是大趨勢，世界上不止美國進行QE，料美元走弱，與幾款疫苗即將進入完成階段有關，市場樂觀情緒升溫，令美元以外貨幣回升，且升勢頗急，促使部分美元長倉「投降」而不計價拋售，加速美元跌勢，但隨市場情緒穩定，相信美元亦會喘穩。

他認為，避險貨幣首選是日圓，「但覺得唔太需要避險」，從長線投資角度而言，料現時息口已見底，若疫情緩和，跨國物流和經濟重啟，商品貨幣如澳元、紐元和加元將反彈。至於人民幣受中美貿易戰所困擾，近期美元貶值亦未有受惠。