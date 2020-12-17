Bitcoin｜央行推數碼貨幣　反顯加密幣地位　比特幣炒風熾熱

全球央行積極推進數碼貨幣，令人思考比特幣等加密貨幣的地位會否因而受到影響。其實，兩種貨幣存在不少差異，以正在測試的數碼人民幣﹙內地稱「數字人民幣」﹚為例，中國央行仍然是貨幣的發行者，用戶註冊需要實名使用，而比特幣的產生則靠「掘礦」，用密碼技術來控制貨幣的產生和交易，並由區塊鏈記錄比特幣的所有交易歷史。洪灝認為，央行介入數碼貨幣反映了對加密貨幣技術，以及對加密貨幣作為交易媒介的一種認可，加密貨幣在未來世界有一席之地，肯定已成共識。

功能迥異 被喻「數字黃金」

洪灝說，與央行數碼貨幣不同，比特幣是一種去中心化、去政府化的資產。他以法定貨幣匯率為例，除了取決於不同國家的利率收益（yield spread）比較、經濟狀況等，更根本是反映國家之間信用的比較，而比特幣的價格則取決於社會群體的互相信任。

比特幣今年與黃金走勢類似，同樣具有稀有性質、避險和抗通賬功能，因而被喻為「數字黃金」，但實際上兩者是否一樣呢？洪灝說，黃金的供給量遠高於比特幣，且波動性較小，有儲存和儲值功能，而比特幣仍是一種交易性資產，有投機成份，就如房屋與房產股一樣，難以直接比較。

此外，有關於比特幣的應用場景，長久以來都引起討論，例如用比特幣取代現金支付等。現在，比特幣已較以往更大眾化，不但有商家願意接受比特幣付款，亦有比特幣的提款機等。不過，Thor Chan認為，比特幣的應用場景與多年前大致相同，一直可用作交易，但實際上仍不太適合廣泛應用，尤其是日常的買賣交易，原因是比特幣每刻的價值都相對波動，而且轉賬的時間長，每次交易轉賬的時間不下十分鐘，難作為即時交易之用。

香港數字資產交易所HKD.com創辦人兼行政總裁楊凱文稱，投資者主要透過網上平台、實體店及ATM機買賣加密貨幣，交易數量限制視乎平台而定，以該公司為例，購買或是銷售比特幣並沒有數量限制，若透過ATM機買賣加密貨幣，最低消費額為100港元。（受訪者提供）

成交升溫 業界籲注意風險

雖然應用上仍有限制，但比特幣炒風已很熾熱。目前全球有約400家交易平台，作為香港的交易平台商之一，香港數字資產交易所HKD.com創辦人兼行政總裁楊凱文稱，投資者主要透過網上平台、實體店及ATM機買賣加密貨幣，交易數量限制視乎平台而定，以該公司為例，購買或是銷售比特幣並沒有數量限制，若透過ATM機買賣加密貨幣，最低消費額為100港元。

對於本港投資加密貨幣的風氣，楊凱文稱，據行內統計，現時香港參與投資加密貨幣的人數在10萬至20萬之間，今年成交氣氛有升溫趨勢，但由於波動率極高，投資者不可忽視風險。楊凱文提醒，相對於其他資產，加密貨幣的價格波幅較大，投資者應衡量個人可承擔之風險。他又指出，投資者必須妥善管理電子錢包，設置一些高安全性的個人密碼，避免資料被黑客入侵，並要選擇可靠、高技術、具品牌及規模性的平台進行交易。

上文節錄自第244期《香港01》周報（2020年12月14日）《央行推數碼貨幣 反顯加密幣地位》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。