兩會新招內需谷得起？　專家深度拆解3指標　呢類消費股最應押注

全國兩會開幕，公布新一年《政府工作報告》，提出約5%GDP增長，約4%赤字率，以及約2%CPI增長的目標，基本符合早先市場預期。自去年祭出「救市組合拳」，市場對接力政策的期待已久，目光聚焦之處，莫過於如何提振內需消費。



專家明言，儘管今次「以舊換新」的消費補貼，或作用有限，但三大關鍵指標背後，其實傳達出更為務實的積極信號。且內地AI異軍突起，相信「消費+科技」概念下，即便沒有補貼，也可刺激消費，料相關股份更可受惠，頗具潛力。



2025年3月5日，第十四屆全國人大三次會議在北京人民大會堂開幕。（香港01直播截圖）

中央舉債比例達56% 加碼「肩負」財政刺激

去年底的救市大招，仍歷歷在目，當時發改委、財政部等部門，亦召開多場記招，均吸引市場眼球。而翹首以盼的關鍵詞，便是「財政政策」，時至本周終於揭盅。

內地將目標赤字率提升1個百分點，至4%左右，對應5.66萬億元人民幣（下同），按年增加1.6萬億元；新增政府債務的總規模，為11.86萬億元。

先來計數，新增政府債務，其實可包括四方面，其一為5.66萬億元的財政赤字，當中有4.86萬億元來自中央赤字；其二，為擬發行的1.3萬億超長期特別國債；其三，為0.5萬億特別國債，支持國有大型商業銀行補充資本；其四則為4.4萬億的地方政府專項債。

中央與地方，同樣可以發債，相應也需各自償還債務。因此在11.86萬億的總規模中，中央赤字與特別國債，屬於中央債務，合計6.66萬億元，佔總債務規模比重達56%。

安柏環球金融集團首席投資總監雷志海指，4%的赤字水平，已超過去近30年的水平。更重要的是，56%的中央發債比例相當罕見，從前刺激地方經濟的任務，多被交由地方政府負責，今次則是「中央把比較大的責任，自己肩負，自己扛下來」，信號更積極。

雷志海指出，從今次債務分配看來，「中央把比較大的責任，自己扛下來」。（資料圖片）

計GDP四大來源 出口變數不利庫存創收

去年GDP成功得以「保5」，實現年初設定的目標，國務院總理李強宣讀報告時，即坦言「很不容易」。而今年5%的增長目標維持不變，其實略高於早先市場預期。

雷志海表示，可通過GDP公式，拆解經濟增長表現，GDP=C（民間消費）+I（固定投資）+G（政府開支）+ NX（淨出口）。從去年的表現而言，民間消費疲弱，內房等固定投資也未見起色，相信主要「功臣」應為出口表現。

他特別強調，儘管沒有專門追蹤指標，但猜測去年成功「保5」的一個可能性是庫存（inventory）增加，庫存可以計入GDP，屬固定投資。不過，此前庫存多依靠出口，若無法持續出清，則庫存將淪為積壓無貢獻的「dead wage」，未必是健康的發展模式。

而今年特朗普關稅衝擊，將為淨出口增添巨大變數，需其餘三項「發力」。雷志海指，此前國家主席習近平，召開座談會，晤龍頭科企高管，相信對企業固定投資可有幫助；政策亦提及，放寬收購存量房限制，助止跌回穩，料內房有望「築底」。因此其對於今年可達成5%的目標具信心，惟提醒稱，需思考如何「去庫存」。

CPI目標更務實 谷消費期科技新產品

回歸最關注的消費刺激措施，當中最直觀的一項，便是超長期特別國債撥出3000億元，支持「以舊換新」。雷志海明言，功效未必顯著，不過消費氣氛有回升希望。他解釋稱，內地流行「降級」、「平替」已久，相信居民「省了兩年錢，稍微轉好，就會願意花錢」。

另值得一提的是，今次報告，將通脹指標CPI（消費者價格指數）減至2%。此前數年，該目標都定為3%，但最終每年實際數值，只約0.2%。雷志海表示，今次降低CPI目標，或表明政策制定的取態，更傾向於「務實」。

他分析指，市場容易忽略PPI（生產者價格指數），其實PPI代表上游生產，CPI代表下游零售，PPI早在2年前，便跌至負數，證明上游陷入通縮，產品沒有議價能力。故而需PPI先改善，輔以需求回暖，才可令CPI達標。

近來內地AI表現驚艷，他設想若能將AI引入新產品，落地新應用場景，就足以激發消費興趣，「消費+科技」才是內需新機會，「那時就不需要什麼補貼，也可以刺激到消費」。

黃德几認為，「以舊換新」最利手機等較高價格的電子產品銷售，此類股份首選小米（1810）。（資料圖片）

黃德几：電子產品先受惠 車股警惕「抽水潮」

金利豐證券研究部執行董事黃德几，觀點相近，指出需把握「以舊換新」概念，傳統餐飲、服飾、體育用品等，料受惠較少。反而是電子產品、旅遊平台、車股更容易跑出。

他推薦稱，「以舊換新」最利手機等較高價格的電子產品銷售，此類股份首選小米（1810）；另外，攜程（9961）作為互聯網旅行平台，具科技概念，同樣值博。

其續指，電動車也是「以舊換新」政策的受惠股，車企亦多加碼自動駕駛、低空經濟等科技概念。惟需留意，龍頭比亞迪（1211）近日傳出折讓配股消息，市場驚訝其突襲「抽水」，惹車股整體下挫，而比亞迪自身股價，單日就曾跌8%。

黃德几認為，「抽水潮」或將延續，恐其他車企為競爭所迫，紛紛落場參與。因此即便車股有潛在的政策利好，股價仍不穩定，若想吸納，就更推薦萬事「塵埃落定」的比亞迪，以及銷情佳的吉利汽車（0175）。

電動車雖受惠「以舊換新」政策，惟專家擔心會有「抽水潮」，令股價波動。（資料圖片）

兩會行情大市闖上 專家撐最樂觀見26000

「兩會行情」加持下，周內港股再衝高，闖上24000點，市場亦有期待，內房、內需等舊經濟股可以「接力」，以板塊輪動，帶掣大市新高。

黃德几指出，恒指短期阻力較大，應會在高位整固，因此只宜趁回調時吸納，並不適合貿然入市。雷志海就更為樂觀，其認為今年恒指的基本情形就有24000點，最樂觀情形下，甚至可上望26000點。