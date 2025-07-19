定存欠吸引　專家推5大高息ETF「奇兵」　月月有得派仲超10厘息？

HIBOR一度低位徘徊，定存息難免向下，眾多銀行的港元定存利率，早已失守2厘。而坊間多預測，美國減息動作將至，屆時「食息一族」躺賺的美夢或更破碎。



相較之下，港股不乏優質高息資產，可供風險胃納較高的投資者「換馬」。不過，兩大專家卻異口同聲指出，傳統高息股已是擁擠的交易，例如部分內銀股的RSI已高見80，屬嚴重「超買」，不如轉攻高息ETF，教路「奇兵」致勝。



本港多間銀行的定期存款利率，已不足2厘。（資料圖片）

定存息走低 主流銀行半年利率僅1.2厘

本港定存利率高逾4厘的盛況，已不復見。即便近日，港匯因觸7.85的弱方兌換保證，令金管局承接港元沽盤，推動拆息由低位彈至1.1厘，但各銀行上調定存利率的空間，仍屬有限。

從主流大型銀行的表現看，滙豐（0005）近期只上調了6個月港元定存利率，微升0.1厘至1.2厘；恒生（0011）與之步調幅度一致，半年利率升至1厘。渣打（2888）半年期利率也為1.2厘，惟1年期利率稍高，得報1.6厘。而中銀香港（2388）則未突破1厘。

獨立股評人溫傑表示，本港處於低息環境已有數月，資金早泊入傳統高息股，不如改選高息ETF。（資料圖片）

溫傑：資金早搶入高息股 不妨轉攻ETF

定存息岌岌可危，獨立股評人溫傑表示，本港處於低息環境已有數月，資金早已泊入傳統高息股，一旦回調恐賺息蝕價。因此其認為，不如選擇不同類型的ETF，博息價兼得。

他首先推薦，GLOBAL X 恒生高股息率ETF（3110），持股組合顯示，其持股比重最大的三大個股分別為中國宏橋（1378）、中遠海運（1919）以及裕元集團（0551）。視乎其組合中的行業，工業類佔比22.6%居首，房地產行業亦佔據16.4%。

該ETF股息率5.6厘，每半年派息一次。若不計手續費，現價入場費僅需約2,900元，年初至今的價格漲幅也有21.6%。

國指備兌利波動市 股息率近17厘

其次，溫傑推薦選擇ＡＧＸ國指備兌（3416），只是原理略複雜。溫傑解釋稱，其是在投資國指成分股的同時，依靠沽出認購期權的方式，獲取期權金作為多一重收益。

假設一般期權金收益為7%，若國指可以上漲3%，那麼其組合就可同時獲得國指上漲的3%收益，連同期權金共計獲得10%。若下跌5%，則期權金仍然可以彌補，獲得2%的收益，有助於在波動市況中，控制下跌風險。

但溫傑也明言，「冇嘢是完美的」，一種情況，最不利於其收入，便是指數大升時。如若國指突然暴漲兩成，令股票價值升穿期權行使價，則此種投資策略會跑輸大市。

簡言之，該策略通過放棄一些上升空間，換取期權金，令橫行或下跌市況下，可獲得比指數更好的回報。且市況越波動，期權金越高，就目前表現看，其股息率高近17厘，入場費近5,400元，且每月酌定派息。溫傑笑稱，近來多有投資者詢問，其就表示值博。

薦債券型基金 美元走弱助匯率三重收益

他另推薦一隻債券型的沛富基金（2821），主要投資八個亞洲市場的政府及半政府當地貨幣債券，包括中國內地、香港、印尼、新加坡等，以美元結算。他解釋，由於其是購買亞洲債券的本土貨幣，所以在美元走弱的市況下，除卻價格與收息，還可獲得匯率的回報。

沛富基金當前入場費約1,150元，每半年派息一次，下周（21日）即除淨，撇除匯率波動，則今年股息率超過20厘。

譚朗蔚：可買恒生高息股月月收息 留意權衡手續費

富昌金融集團聯席董事譚朗蔚表示，相較於押注單一高息股，更應建立穩陣組合，故而同推薦高息ETF。他首推恒生高息股（3466），主要追蹤「中特估」，由於其今年4月才推出，面世至今漲幅已約21.2%，現價股息率6.8厘，以一手400股計，入場費約7,000元。

值得一提的是，該ETF最吸引之處，便是旨在月月都派息，平均每股派息0.1元，仿若「出糧」。但也正因如此，凡收息就需繳納手續費，一般銀行或券商的股息手續費都需30元，因此多買幾手才「有肉食」，否則恐得不償失。

此外該隻ETF的持倉也變化頗多，4月面世時，其持倉比重的最大股份為電訊盈科（0008），其次則為遠東宏信（3360）及中國飛鶴（6186）。不過據近日翻查其持倉，投資組合中排名前三的持股，已換作中國宏橋（1378）、中遠海控（1919）、裕元集團（0551），地產建築業股份佔比最大，工業能源業公司緊隨其後。

滬深港ETF每季派息 揀貨勿忽視資管規模

此外，譚朗蔚也推薦富邦滬深港高息股（3190），其最大持倉個股也是中國宏橋，投資組合內，還包括四大內銀、三桶油及中移動（0941）等熱門收息股。該ETF入場費近3,100元，年初至今漲約23.1%。就派息而言，其每季派息一次，現價股息率約5.5厘。

譚朗蔚提醒稱，揀選高息ETF時，除卻關注價格、股息等質素，也不應忽視流通和成交量等基本面，因此也都可留意其資產管理規模（AUM）如何，一般而言，資產管理規模越大，收費率就會降低。

內銀「超買」最好待回調 石油股恐跑輸

上述ETF追蹤各類資產，有實物亦有衍生工具，各擅勝場，惟個別交投相對稀疏，散戶買入時須留心。回歸傳統的收息個股，溫傑表示，許多板塊已然交易過熱，尤其是內銀股，雖然未算睇淡，但現價就不建議入場。

他以建行（0939）為例，直言內地多有減息，久處低息環境，但甚至包括除淨等影響因素在內，建行竟仍能大漲，頗為驚訝。「佢唔係做晶片，唔係做AI、新能源汽車喔。佢做銀行賣理財產品，賺息差，都可以在半年內漲三成，其實好誇張」。

譚朗蔚提醒，許多熱門收息股已經步入「超買」區間，最好待回調至重要移動平均線位置。（資料圖片）

譚朗蔚則表示，如今仍可入手中資電訊、公用及內銀等板塊，各選一隻則會推薦中移動（0941）、香港電訊（6823）與工行（1398）。他也直言，許多股份的RSI已高見80，技術上步入「超買」區間，即便想自行入手，也需等待回調至重要移動平均線位置。

此外，他也解釋稱，上述推薦的板塊，是可以穿越不同經濟週期的。與之相對，不建議入手的就是石油等「週期性」能源板塊。譚朗蔚解釋稱，如今國際風雲變幻，若中美兩個大國，經濟增長都放緩，其實非常利空石油等能源價格。

專家料今年港股可突破3月時的高位，繼續處於牛市。（資料圖片）

專家齊料下半年港股迎牛市 高看至26000點

不過就大市總體表現而言，兩位均認為下半年港股將處「牛市」。溫傑認為，年內大市應可突破前高，即今年3月中的24874點，可上望25300點。因此其建議，投資者可以將持倉中進攻與防守的比例，選擇為各自佔一半。

譚朗蔚則認為，大市年內可期26000點，不過投資仍以穩陣為宜，故而防守收息資產佔比可稍高求穩陣，可佔個人持倉的八成。