專訪｜Reebok創辦人︰賺錢非人生首要目標　更重視過程having fun

一般人工作和創業的首要目標都是為了賺錢，而鞋界傳奇人物Reebok創辦人Joe Foster則表示，不會把賺錢當為首要的人生目標，而是更重視過程中，能否享受當中的樂趣（having fun）。而保持樂觀態度，也是一種享受樂趣的方法，相信自己能做得到就不會不輕易言棄，也會讓自己繼續去做出嘗試。



Joe Foster表示，不會把賺錢當為首要的人生目標，而是更重視過程中，能否享受當中的樂趣（having fun）。(圖為年輕時的Joe Foster, 其個人instagram)

挑戰和機遇可以同時存在

現年已達90歲高齡的Joe Foster，出生於英國，祖父在1985年時發明了釘鞋，從此至Joe這一代，家族一直經營著鞋業製造業務，創造一番事業。

Joe Foster在接受《香港01》訪問時分享自己的成功之道，人生中不免會犯錯誤或者遇到困難，但這也給予自己有機會去發掘新的方向，「挑戰其實會告訴我們一些東西，告訴我們機遇也同時存在。」

他舉例，當年本來想以Mercury為公司命名，可惜不成功因為該名字已經被註冊了，於是想到了Reebok這個名字，是比Mercury更好的名字，這個名字最後也成為廣為人知的品牌。另一個例子是當年Adidas威脅要採取法律行動去逼使公司更改標誌，促使公司最後有了更好的標誌。

Joe Foster 表示， Reebok是目前自己人生中最好的投資。（受訪者instagram）

Reebok是目前人生中最好的投資

回望過去，Joe Foster 表示， Reebok是目前自己人生中最好的投資。他回憶當年和兄弟Jeff離開家族業務，兩個人從零開始需要非常努力地去實現理想。對於在創業或者經營過程中，會否也有曾經想過放棄。他就坦言，事實上首任妻子經常叫他放棄Reebok，建議去找一份更體面穩定的工作，但他卻從來沒有想過要去放棄，也找不到說服自己放棄的理由，因為當自己在過程中找到樂趣，即使有時候會經歷不順利的時候，但仍能夠從中找到樂趣。然後也會驚喜地發現，當中也收穫到很多的朋友。

Joe回憶到，他和Jeff曾經想要說服父親和叔叔去為跑鞋家族生意作出改變，但老一輩卻不願意接受年輕一輩的想法，因為在前者看來，未來生意是屬於後輩的，到時候就可以按照自己的意願發展，而不用急於一時。

Joe Foster 回憶到，當年和兄弟Jeff離開家族業務，兩個人從零開始需要非常努力地去實現理想。（創業初期的Foster兄弟，受訪者instagram）

兩兄弟脫離祖業白手興家

儘管如此，年輕的兩兄弟還是希望有所改變，故此覺得脫離家族生意自己出來創業，起初日子並不好過，因為資金緊張，有時甚至需要住在破舊的工廠。而在其後業務擴張的過程中，他和弟弟也曾經犯過錯，但正是堅持不懈最終成就了Reebok的成功。

Joe表示，當年和Jeff各自分工，為了開拓更多國際市場，自己需要經常出差，而Joe則負責留守工廠。不幸的是，Jeff後來患上了癌病，在Reebok業務發展到頂峰之前就去世了這讓Joe感到惋惜。他相信，如果弟弟仍在世的話，Reebok可能會有不同的發展，但仍然會是最好的品牌。

Reebok在2005年被Adidas收購。Joe表示，當年隨著Reebok業務上了軌道，自己在日常運營的參與度也與來越少，故此感覺應該是時候去退出並享受休閒的生活模式。

至於目前和Reebok的關係，Joe坦言，已經沒有什麼溝通了，而Reebok再轉售予Authentic Brands Group（ABG）後，商業模式已有所轉變。不過，他會認識個別區域的團隊，例如澳洲、拉丁美洲及中東等，和他們分享品牌的創立故事。