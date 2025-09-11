專訪｜Reebok創辦人︰西方走老路　世界向東轉移　中國代表著未來

市場一直關注美國總統特朗普的關稅政策，Reebok創辦人、年屆90歲的Joe Foster一樣關心時政。他認為，世界需要轉變，但目前可能是由一個「錯誤的人」（the wrong man）帶動轉變，暗指美國總統特朗普。這些轉變可能最終會有好的方向，例如真實戰爭的終止。而在環球貿易戰方面，會為市場帶來挑戰，但相信同時也會存在機遇。他又笑稱，在這種變動時期，黃金是不錯的投資工具，不過自己卻沒有買。



Joe認為，世界正在向東方轉移，西方則仍在走老路，而中國代表著未來。（左為Syntilay行政總裁Ben Weiss，顧慧宇攝）

生產轉向亞洲 市場作出平衡

對於目前環球局勢，Joe認為，世界正在向東方轉移，而西方則仍在走老路，在政治等困局中被卡住。在他看來，中國代表著未來，因為那裡的人民願意工作，願意去做出改變。

Joe也回憶，當年Reebok在英國從小型廠房起家，當時有不少廠房倒閉，因為大家都將生產線轉移到台灣南韓等成本更低的國家。他自己也曾經去到這些國家視察，亞洲有強大的能力去生產製造，並具備優勢，故此西方包括美國都會去那裡投資發展，這是市場自己在做出平衡。

Joe表示，如果重回到年輕的日子，也一定要學會新科技，有了這些科技就可以任何時候有新設計新產品，這都讓人感覺興奮。（Reuters）

學習人工智能等新知識「感覺興奮」

雖然已經退休多年並年屆90歲，但Joe仍然喜歡對外分享自己的成功故事，最近更與人工智能公司Syntilay合作，致力研發個人化鞋子設計。Syntilay行政總裁Ben Weiss表示，一直以來從Joe身上學到很多，他的智慧和建議都是非常寶貴的，而他也不僅是個商人，也會製做鞋子，故此在鞋子製作方面也能夠給予幫助。

Joe則表示，Ben是個做事很有熱誠的年輕人，並且善用人工智能及科技去製造鞋子。有人曾經問自己如果重回到年輕的日子，會做些什麼，自己回答是一定要學會這些所有的科技，有了這些科技就可以任何時候有新設計新產品，這都讓人感覺興奮。

對於美國關稅，Ben樂觀表示，關稅政策並非是「世界末日」，以鞋業為例，應對策略可以是在中國生產的鞋子可以更多針對當地市場的需求，而將產品設計更為本地化，減少對出口市場如美國的依賴。目前其公司產品主要在德國生產，正在考慮是否會在美國新置生產線，並針對當地市場需求設計鞋子，來供應給美國客戶，但會密切留意息口及通脹等變動再作最終決定。