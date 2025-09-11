Reebok創辦人專訪｜分享人生最佳決定　孤單走向精彩　尤愛舊香港

有人說「Happy wife, happy life」。對於自己目前人生中最好的決定，Reebok創辦人Joe Foster坦言，並非和Reebok業務有關，而是娶到第二任妻子，原因是為了Reebok開拓更多國際市場，在過去25至30年他幾乎都是孤獨一人上路，也沒有人會去聽他在各國的遊歷故事。和第二任妻子在一起後，他不再感到孤單，因為無論去到世界哪個地方，都會有其陪伴。



因為Reebok業務的關係，Joe有在香港和台灣停留過較長的時間，非常喜歡當時的香港，仍記得啟德機場、彌敦道及坐船前往離島等細節。（Getty Images）

下一站希望去俄羅斯

Joe與第二任妻子Julie至今在一起已有逾30年，Julie早前受外媒訪問時更透露兩人相識細節，時值Julie24歲風華正茂時，一眼被Joe看中。而Joe接受記者訪問時，妻子也一直陪伴在旁，兩人表現親密。

Joe分享，最近自己和太太到訪泰國或者杜拜等地，感受到東方充滿著活力。早年也有去過中國，那時的道路基建等仍未完善，並因為Reebok業務的關係，而有在香港和台灣停留過較長的時間，兩人都非常喜歡當時的香港，仍記得啟德機場、彌敦道及坐船前往離島等細節。

被問及未來和太太還有什麼國家想去，Joe就笑言，自己從來沒有去過俄羅斯，會想要去這個國家看看，但俄羅斯此刻並不太開放，如果能有機會去希望去莫斯科及聖彼得堡。Julie補充到，兩夫妻去年尾曾經去過土庫曼，而那是最為接近俄羅斯的一次旅行。