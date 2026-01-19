去年招聘跌17%　求職增58%　JobsDB：港就業市場現「結構性轉型」

香港失業率維持在3.8%高位，就業市場正迎來關鍵轉型期。JobsDB香港區總經理李政勳在接受《香港01》訪問時指出，本地就業市場處於「結構性轉型」階段，2025年市場整體招聘數字較去年同期下跌17%，僱主招聘策略趨向審慎與精準，而求職者面臨的競爭則顯著加劇。



JobsDB數據顯示，2025年市場整體招聘數字較去年同期下跌17%，求職者的活躍度顯著上升。JobsDB平台上每個招聘廣告的平均申請數按年增長約58%，其中前線職位更錄得78%的增幅。此外，每月申請超過100份工作的求職者比例增加了33%，反映出市場競爭日益激烈。

JobsDB香港區總經理李政勳指出，本地就業市場處於「結構性轉型」階段。（黃文琪攝）

僱主傾向彈性招聘 「兼職」招聘廣告按年增75%

李政勳指出，整體招聘廣告數量有輕微跌幅，但決定聘請人才的僱主，其平均招聘薪酬仍有4%的增長，其中IT工種的增幅高達8%，金融業亦維持4%的增幅。

當中，錄得升幅的工種包括體育與娛樂、醫療與護理 ，歸因於大型活動增加和人口老齡化帶來的需求。錄得跌幅的工種主要在客戶服務 、行政與辦公室支援、以及零售與消費品 ，與AI的和宏觀經濟因素有關。

他又指，環球經濟不景氣，僱主傾向於「彈性招聘」，平台數據顯示，市場上的全職廣告雖仍佔約65%，但兼職的招聘廣告按年增75%，特別是在行政和辦公室支援、醫療和護理，以及酒店和旅遊等行業。求職者方面，平台上「兼職」關鍵字搜尋量亦按年增長7%。僱主對人才的要求更精準，約有44%的招聘廣告要求求職者具備兩年以上工作經驗。

李政勳指出，環球經濟不景氣，僱主傾向於「彈性招聘」。（資料圖片）

僱主審慎精準 轉向技能為本

在AI的影響下，李政勳表示，僱主正邁向「以技能為本」的結構性轉型，對求職者的AI相關技能需求上升，特別是重複性工作較多的行業。

對於金融業，雖然市場上出現裁員消息，李政勳預計，該行業將穩定發展，股票市場、財富管理等狀況持續改善，對人才的需求依然穩健。不過，受AI影響，金融機構對人手可能會進行精簡或重組，以聘請具備新技能的僱員。

李政勳表示，僱主正邁向「以技能為本」的結構性轉型，對求職者的AI相關技能需求上升。（AI生成圖像）

JobsDB續在港投放資源 聚焦AI與安全

被問及JobsDB自身如何面對市場變化和競爭，李政勳表示，JobsDB對香港市場保持審慎樂觀，將繼續投放資源，重點投資於技術及AI應用，以提高招聘匹配的精確度，並將信任與安全作為平台責任。

他舉例稱，例如透過AI技術，自動為僱主推薦合適人選，並根據求職者的資料和信號，向其推廣高匹配度的工作。同時，嚴格核實僱主的商業註冊，並利用AI技術篩選高風險廣告，配合人工審核，以防止詐騙。他又指，目前JobsDB在香港有200名員工，為了將繼續招募 AI 工程師等具備 AI 能力的人才，以更好地服務客戶。