預算案｜窺探港府「錢袋」　隱形債務逾萬億　呢筆「街數」壞賬多

港府經營性帳目改善，成功「滅赤」。新一份《財政預算案》日前出爐，受惠金融市場暢旺，政府收入大增，令計及發債後的綜合帳目錄得29億盈餘，提早三年告別財赤。



在「轉虧為盈」背後，政府同時宣布了一連串重大的財政部署，包括將債券的合共借款上限大幅提升至9,000億元，以及破天荒地動用外匯基金的投資收入，以支持北都等長遠發展項目。這些財務操作，旨在推動香港經濟向前，但同時也引起了外界對政府資產負債結構和長遠財政穩健性的關注。



新一份《財政預算案》已經出爐，今個財政年度（2025/26年度）政府的整體收入較原來預算高294億，開支比原來預算低331億，加上發債實際所得較預算增加75億，令計及債券後綜合帳目由原來670億赤字轉為29億盈餘，比起原本預期的2028/29年度，提早了三年告別「財赤」。

若不計入發債，綜合帳目財政赤字為1,004億，較去年預算的1,629億大幅減少，主要因為受惠金融市場暢旺，令印花稅及利得稅較原來預算增加近500億元。

財政司司長陳茂波表示，政府計劃把兩個債券計劃的合共借款上限，提升至9,000億元。（鄭子峰攝）

每年發行最多二千億債 一半用來還舊債

「發債當收入」持續備受爭議，但在中期財政預測期內，財政司司長陳茂波指，政府債務與本地生產總值的比率將由14.4%升至19.9%，遠低於大部分先進經濟體，屬於非常穩健的水平。

因此，在預算案中，政府計劃把兩個債券計劃的合共借款上限，由去年公布的7,000億元提升至9,000億元。未來五年，港府將每年發行約1,600億元至2,200億元的債券，其中約一半用於為近年發出的短期債務再融資，意思即是「借新債還舊債」。

除了還舊債，發展北都、投資未來是政府加大舉債的因由。事實上，北都的買地與開發費用高昂。財政司司長陳茂波表示，本港過往每年用於基建發展約900多億元，未來幾年由於北都發展，需要增至約1,280億元。

政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。（資料圖片）

「種子基金」幾乎掏空 42年來首動用外匯基金

此外，政府續整合財政，再次動用「種子基金」。繼去年「擠出」615億元，撥入經常帳，今年再回撥158億元。消息人士指出，「種子基金」可以撥的已經撥得「七七八八」。

然而，單靠種子基金的百多億元，難以紓緩政府財政需求。預算案於是把目光轉移至本港另一「錢袋」，打起外匯基金的主意，將其投資收入中的1,500億元撥入政府帳目。這是自1984年以來首次動用外匯基金。

雖然做法符合《外匯基金條例》，且金額只是外匯基金去年利潤的一半，但外匯基金原本是用以捍衛聯繫匯率、確保本港金融穩定的工具，任何風吹草動難免引起討論。事實上，2021年疫情期間，立法會議員自由黨鍾國斌曾問道政府會否考慮動用外匯基金紓解民困，但港府當時也指隨便動用會嚴重削弱基金穩定香港貨幣和金融的能力，令市場誤以為特區政府不再嚴守財政紀律，動搖對聯繫匯率的信心。

政府1984年以來首次動用外匯基金，將其投資收入中的1,500億元撥入政府帳目。（資料圖片）

外匯基金發展北都都是「投資」 惟外界憂帳目透明度

為何時至今日，說法有所轉變？財庫局局長許正宇解釋，考慮到外滙基金的長期性，應避免用於營運開支；今次轉撥清楚表明，只用作工程項目相關投資，「始終開支和投資有本質上的差別」。

陳茂波亦指，資金放在外匯基金是投資，放在北都亦是投資「只不過是係一種投資轉去另一個投資方式。」但外界有聲音認為，投資由金管局主導，與由政府主導並不相同，金管局「盤數」定期公佈，起碼令外界「心中有數」。

事實上，發債與花錢本身不是問題，關鍵在於有長遠規劃，以及能否換取合理回報。基建投入若能帶動產業升級、創造稅收，今天的投資便是明天的活水。同樣，政府須加大金融稅收佔比，減少對賣地依賴，在外匯基金及投資項目上展現更精準眼光。歸根結底，公開透明，具財政紀律，才是化解誤解、贏取民意支持的關鍵。

削減公務員編制 難遮萬億「隱形」債務

為何規劃、紀律如此重要？因為港府的「錢袋」並不如表面般深不可測。目前政府財政儲備有6,572億元，但同時亦有5,232億元發債（截至今年1月底）。至於外匯基金，雖然有四萬億元，但當中超過兩萬億元是貨幣基礎。

然而，更值得關注的是，港府亦潛藏著一些「隱形負債」。以公務員團隊的退休開支為例。陳茂波表示，公務員編制在未來兩個財政年度將每年縮減2%，預計至2026年4月1日減至約18.8萬個職位，本屆政府任期內累計削減超過1萬個職位。然而，編制雖減，公務員的退休金負擔卻逼近萬億元。截至去年3月底，公務員法定退休金的承擔額現值高達9,247.66億元。預算案亦顯示，按付款當日價格計算，未來十年的法定退休金承擔額預計約為5,710億元。

公務員2025年凍薪後，2026年2月25日公布的新一份財政預算案，將預留款項作薪酬調整，為加薪開綠燈。（陳葦慈攝）

這筆款項屬於「無撥備負債」，意思是政府雖承認有這筆負債，但目前財政儲備中的「公務員退休儲備基金」僅有逾600億元，雖算是有部分準備，但金額遠遠不足，將來須靠當年的收入支付。因此，這筆數堪稱政府的隱形債務，為未來財政埋下暗湧。

「子公司」同時舉債

香港整體債務水平看似低，但除了有公務員「長糧」的隱形債務，政府還變相透過其他機構如機管局、港鐵等來借貸，同樣是為投資回本期較長的基建。

翻查2023至24財政年度帳目，政府持有不少於20%控股投資並分享其淨收益的13間企業。其中，市建局受累於樓市低迷，但又要負起「重建發展」和「樓宇復修」，致連續三年出現虧損。2024/2025年度，市建局錄得4,100萬元營運虧損，連同物業及已承擔項目要作出約26.8億元的減值撥備，年度淨虧損為27.2億元，所幸暫時沒有淨負債。

不過，該局早前透露，未來不排除會繼續發債，而借貸上限已獲批准由250億元放寬至350億元。

截至去年9月底半年，機管局帶息負債達1,441億元，手上現金只有290億元，即淨負債達到1,151億元。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

與此同時，政府持股75%港鐵公司﹙0066﹚也負起建設香港的任務，該企去年3月發行30億美元的公務票據及合共30億美元的兩期企業次級永續資本證券，並預計2025至2027年資本開支總額為908億元，截至去年6月底淨負債達到353.77億元，港鐵指未來融資需按實際市況而定。

至於機管局，經過數年疫情衝擊，近年才叫「復原」。截至去年9月底半年，機管局純利按年跌18%至12.76億元，而由於要興建三跑，期內帶息負債累達1,441億元，手上現金只有290億元，即淨負債達到1,151億元。

政府因時制宜推出的民間貸款，疾情下助中小企度難關，但恐埋下「債彈」。（資料圖片/梁鵬威攝）

中小企貸款壞賬率遠超正常水平 恐成另一「債彈」

上述政策「揸莊」公司有負倩也有一定資產作緩衝，但政府因時制宜推出的民間貸款，疫情下助中小企度難關，但無奈也因而埋下「債彈」。例如疫情下推出、由政府百分百擔保的「百分百擔保特惠貸款」和「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，截至2025年11月底，累計壞賬率已分別升至18.5%及21.2%，遠超商業銀行一般只有1.5%的水平。

當中「百分百擔保特惠貸款」壞帳貸款擔保額達264億元，涉及超過1.2萬宗申請。若以政府假設的壞帳率25%來計算，該計劃壞帳貸款擔保額可達近400億元，倘未能追回，或為政府財政添壓。