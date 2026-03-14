AI「養龍蝦」狂潮不止　惟概念股散水？　專家指呢隻美股或最受惠

OpenClaw熱潮席捲，大有復刻早先Deepseek的勢頭，全民跟風爭相體驗「養龍蝦」。所謂「龍蝦」，其實一款開源工具，因標誌是龍蝦而得名，相較於其他AI產品最為過人之處，是其能力從對話式的提供咨詢，進化為直接幫助用戶操作的助手。



若說動輒花費千元，請人幫忙安裝體驗，催生系列生意，資本市場的狂歡就更為驚人。科企爭相佈局，「股王」騰訊（0700）甚至因此單日抽升7%，伴隨公司下周即將放榜全年業績，本輪龍蝦狂潮究竟是曇花一現，定可以帶掣勢弱已久的科指反攻？



「龍蝦」可操縱電腦真正變幫手 內地科企搶入局

由奧地利軟件工程師Peter Steinberger開發，龍蝦為卡通標誌的OpenClaw，本周引爆網絡。有別於傳統AI問答式的對談輔助，「龍蝦」更上一層樓，可以直接自主按要求操縱，甚至整理電郵，修復計算機問題，幫助網上訂座，真正實現了為用戶代理操作。

龍頭科企「耳聰目明」，嗅到商機紛紛入局。騰訊最先動作，先在深圳總部門前，推出免費幫安裝服務，吸引了約千人大排長龍。公司密密推出自家「龍蝦」系列產品，QClaw進入內部測試，可實現微信與QQ雙端接入OpenClaw，AI助手WorkBuddy則可通過企業微信等遙控OpenClaw。更有傳聞，公司創始人馬化騰預告，「龍蝦」產品陸續有來。

阿里巴巴（9988）、字節跳動等科企也接連祭出自家「龍蝦」產品，百度（9888）豪言推出全球首款手機龍蝦應用「紅手指Operator」，先上線安卓市場，支持手機APP「養蝦」，並舉辦「龍蝦市集」提供安裝配置全套服務。

概念股爆升後轉跌 內地監管部門示警

從股價表現看，AI概念股本周一度暴漲，除卻騰訊的彈起，漲幅更為直觀的則是部分小盤股。基礎設施數據供應商迅策（3317）單日狂升近三成半；半新股AI雙子星，稀宇科技MiniMax（0100）與智譜（2513），同樣單日大漲22.3%及12.8%。

不過誘人財富機會的背後，內地多有監管部門開腔提示風險，為狂熱追捧降溫。工信部發佈提出「六要六不要」規範使用行為。隨後亦有傳聞指，大型國有銀行和一些政府部門，完全禁止員工在辦公電腦上，以及使用公司網絡的個人手機上安裝該應用。

相關股份繼而轉弱倒跌，不過視乎全周表現，迅策雖然周五單日大跌兩成，全周仍升48.7%，MiniMax全周就升25.4%，騰訊亦有5.5%的升幅，惟智譜微挫0.4%。

炒概念股定資金尋藉口？ 科指跑輸已久

坊間多有猜測指，今次「養龍蝦」行情的背後，固然有對於AI技術突破的熱捧，但亦不可忽視，科技板塊跌跌不休已久，資金或只是憑藉新概念的東風，重新流入炒高。

以騰訊為例，公司時下股價雖仍超過500元，入場門檻不低，但其市盈率只約15倍，換言之，該估值之平，幾乎等同於2022至2023年因遊戲審批憂慮，而股價落至200元左右時的水平。

龍頭科技股價乏力，視乎科指整體，自去年十月初，達到6715點的高位後，亦趨勢弱轉落降軌。近期因外圍環境波動，甚至低見4750點，相當於從高位已大插29.3%。

對比恒指，在科指上一輪的頂部位置，其雖然也升穿27000點的高位，但今年初恒指更是驚喜發力，曾一度闖上28000點，創逾四年新高。故而儘管大市本周曾回落至失守25000關口，但跌幅其實只約10.7%，足見科指跌幅更甚。

王華：炒「龍蝦」不宜追小盤股 最求穩揀騰訊

易方資本創始人王華表示，從港股市場看來，本輪「龍蝦」行情的炒風有限，尤其是部分小盤股，籌碼較為集中，不宜高追。但如果仍想對相關概念進行部署，最穩陣仍是選騰訊，因其股價的驅動因素，仍是與大市整體走向息息相關。

不過王華提醒稱，即便可以選騰訊，甚至可以選擇部分追蹤科指的ETF，「我也不肯定會贏，只是輸的概率最小」。王華坦言，不算太喜歡港股，因為港股是一個高度博弈的市場，「有非常多狡猾的錢在裡面」。

他解釋稱，炒股票關鍵是看對手有多強大，如果某一些資產裡，看不到明顯更弱的人，基本上自己就是那個弱的人，如果自己是一個弱的人，基本上就是長期在賭，輸的概率應該是高達七八成。

易方資本創始人王華表示，OpenClaw熱潮下，若視乎基本面，屬蘋果Apple受惠。（資料圖片）

Apple或成贏家 看好美股光通訊概念

若輪今次熱潮下，從基本面角度考慮最受惠的股份，王華認為是蘋果Apple（美：AAPL），因Apple Mac mini主機憑借其性能和具競爭力的價格，成為本地化部署的首選設備，已然引發搶購。目前，Apple官網的Mac mini發貨周期已延長至兩周以上，電商平台普遍缺貨，部份高配版本價格一個月內上漲高達23%。

且其團隊本身就主要聚焦美股，王華解釋稱，因美股的籌碼相對較細，股市深度亦相對較佳。不過今次熱潮未有改變其整體的投資思路，即在科技板塊更偏好硬體基礎設施的公司，而「美股七雄」此類軟件公司，就參與的較少。

他認為，整體AI浪潮下，最終受惠的其實只有光通訊領域，因其是為數不多在數據中心的建設中，可以賺到錢的領域，因此其參與的美股投資就包括Lumentum（美：LITE）、Coherent（美：COHR）等。對標港股，類似業務的股份就有長飛光纖（6869）。