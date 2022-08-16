禁追租令難解業界之困　近萬間食肆被追租　田北辰：最重要是減租

港府早前推出的「禁追租令」上月底屆滿後，旋即有商戶被業主入稟法庭追租，財爺周日﹙14日﹚網誌也呼籲業主手下留情。政策原意是助受疫情影響的指定行業商戶提供喘息空間，惟儘管疫情較2、3月緩和，但通關無期，本港仍然走不出「內循環」的困局。



餐飲聯業協會會長黃家和向《香港01》透露，現時還有近萬間食肆被追租，倘租務問題未能妥善解決，或出現中小企結業潮。而G2000主席、立法會議員田北辰亦認為暫緩交租「只係遲死定早死嘅區別」，並建議政府應提供誘因，鼓勵業主減租。



港府早前因疫情肆虐而推出「暫緩追租」措施，禁止業主向特定行業追租，措施上月底屆滿後，近日陸續有商戶被入稟追租。其中，連鎖家具店實惠家居位於將軍澳廣場分店，日前遭業主利信企業入稟高等法院，指其自3月拖欠租金約234萬元，以及管理費等其他費用。

實惠隨後以逾400字回應事件，認為小部份業主在沒有商討的情況下，「迫不及待」入稟法庭追租，但強調集團財務穩健。財政司司長陳茂波在周日﹙14日﹚的網誌也開聲呼籲業主以體恤和有商有量的態度，盡可能協助商戶應對當下的挑戰。

連鎖家具店實惠家居日前遭業主入稟高等法院，被指拖欠租金。（資料圖片）

酒吧負責人︰2019年開業未好景過

除了零售業界被追租，同受疫情衝擊的餐飲業亦未能倖免。據法庭文件顯示，南豐旗下南豐二廠紡織向康光追討，該公司擁有多間酒吧，包括The Ale Project等，涉及款項近36.6萬元。

The Ale Project將於本周五（19日）結業，其負責人凌先生接受《香港01》訪問表示，目前正與南豐商討租金事項，惟尚未定案，不過租約本是今年到期，店鋪結業亦有自身原因，形容生意一向不佳，「2019年開業至今，從來未好景過」，追租只是加快離場步伐。

酒吧The Ale Project負責人凌生表示，被追租加快離場步伐﹙圖非當事人﹚。（資料圖片）

黃家和︰近萬間食肆被追租

禁追租令本來是好事，為何引致一連串問題？餐飲聯業協會會長黃家和表示，中小食肆停了三個月不用交租，「租金就像滾雪球，越滾越多」，現在一下子要交回之前的租金，又要應付當月的租金，較為吃力。

黃家和續稱，目前有約6,700間食肆收到催租信，另外約3,200間食肆收到律師信，「尤其商場追得比較緊，一到期唔交，就出Warning Letter（警告信），再唔交就出律師信！」過往兩、三個月，已有約600間中小食肆相繼結業，但同時亦有食肆進場，故表面上跌幅並不明顯。

倘若延長禁追租令期限，又是否可行？黃家和認為，因為不少小業主亦要收租去供樓及償還銀行貸款，禁追租令很難延長期限，但短期內若租金問題未能解決，擔憂中小食肆恐無法支撐，或出現結業潮，「中小食肆苦苦堅持下去，只係唔想血本無歸」。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，目前有近萬間食肆被追租。（資料圖片）

即使本港與內地通關在望，黃家和指，餐飲業生意亦未能即時復甦，皆因通關條件或限制訪港旅客人數，「以往每年有4,600萬既內地訪港旅客，冇可能一日嚟晒」，餐飲業經營仍然荊棘滿途，冀望政府能出台大膽、具有突破性的政策。

受疫情及嚴格的防疫措施影響，今年首季食肆總收益價值臨時估計跌至152億元，是疫情以來最差一季，隨著疫情緩和，食肆業務在次季顯著改善，食肆總收益價值臨時估計為220億元，按季反彈51%，按年跌幅則大幅收窄至5.5%。

田北辰：只係遲死定早死既區別

對於禁追租令的實施，G2000主席、立法會議員田北辰認為，商戶遲交數月租金，的確可以「抖抖氣」，隨著市道好轉，商戶能應付當月開支，但並不意味有能力支付以往的欠租，暫緩交租「係遲死定早死嘅區別」，他又稱，政府第一日推政策時並未顧慮周全，倘若欠租可分期償還，商戶亦易周轉。

立法會議員田北辰認為，政府應提供誘因，令業主減租。（資料圖片）

田北辰稱，現時市面上吉鋪漸多，部分業主不肯減租「吊高嚟賣」，政府在協調業主與商戶的事情上屬「積極地不干擾」，認為對於商戶而言最重要還是減租，政府應提供誘因令業主減租，因應市道調整稅收，例如業主減少五成租金，即可獲得相應的稅務減免，此舉既不是用納稅人的錢幫商戶交租，亦能減輕商戶負擔。

至於本港零售及餐飲業未來發展，田北辰認為不能再依靠內地旅客，直言「靠自由行救港已成歷史」，港人應該早日「瞓醒覺」。他指，現時內地網購方便，內地人沒有足夠的誘因來港，零售及餐飲業應專注於本地消費。