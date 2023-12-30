檢閱藍籌狗股名單　專家恐新一年「狗不起」　反教路自組收息倉

近月香港成為「國際金融中心遺址」說法興起，伊人獨憔悴，當美股持續創新高時，恒指卻持續跑輸各國股市，大部分時間於16000、17000點左右徘徊，而且成交量萎縮，難怪有散戶揚言要離棄港股！



「人棄我取，人取我與」，港股無人問津之際，或許是「儲貨搏反彈」之時。2023年「收爐」恒指暴瀉13.8%，迎戰2024年，又能否利用「狗股理論」，尋找跌幅最大同時仍有派息的藍籌呢？但專家卻認為，狗股理論有缺陷，反教路如何自組「派息名單」！



今年較為突出的是，「有得升」的藍籌股，許多是收息股，包括中移動。﹙資料圖片﹚

「狗股」背後邏輯 或多涉「執平貨」

所謂「狗股」（Dogs of the Dow）是一種投資策略，最初是指在道瓊斯工業平均指數中表現不佳的股票，這些股票普遍具高股息收益率，當股價下跌而股息保持不變或上升時，回報率將會提升，而散戶於年初購買這些高收益率的股票，並在年底賣出，可望通過股息收益和潛在股價而上升獲利。

「狗股」策略背後邏輯是，高息率的指數成份股，有可能反映股價被低估，意味買入高息藍籌，猶如執平貨，即使大市轉差，派息也起「托價」作用。換言之，「狗股策略」的背後理念，是趁低吸納被過分拋售的藍籌股，期望在來年可收復部分或全部失地，達到優於大市的表現。

2023年恒指累瀉2734點或近14%，史上連挫4年，表現甚差，《香港01》統計恒指成份股全年表現發現，今年較為突出的是，「有得升」的藍籌股，許多是收息股，包括中石油﹙0857﹚、中海油﹙0883﹚、滙控﹙0005﹚、中移動﹙0941﹚、神華﹙1088﹚、中電﹙0002﹚、中石化﹙0386﹚、中國銀行﹙3988﹚、電能實業﹙0006﹚、長建﹙1038﹚、中聯通﹙0762﹚、東方海外﹙0316﹚、建行﹙0939﹚、工行﹙1398﹚及中信﹙0267﹚，其中中石油、中海油、滙控、中移動及神華均打入十大升幅榜，漲幅介乎36%至67%。另一邊廂，跌幅較大的股份，又有没有「高息」股？下表為今年跌幅違四成或以上的藍籌股，以及其往績股息率︰

雷志海：「狗股理論」有不足

但以上理論又是否助投資者「撈底」呢？安柏環球金融集團首席投資總監雷志海接受《香港01》訪問時指出，「狗股理論」已存在多年，過去以舊經濟為主，因此以股息高、低去作投資決定是合理的。但過去二十多年股市及經濟架構已有轉變，部分高增長行業如科技業逐漸壯大，科技公司出現盈利時，大多用於再投資而非派息，因此若單以「狗股理論」去選股，或會忽略相關股份。

雷志海指，「狗股理論」已存在多年，但過去二十多年股市及經濟架構已有轉變，理論有一定的不足。（資料圖片）

受累政策 網易年內升幅一度「清零」

另一個更重要的因素是，港股易受政策影響。舉例而言，早前內地未有預警下突然推出「網路遊戲管理辦法」，以加強監管網遊，引發遊戲股大跌，網易（9999）曾急挫25%至120元，蒸發年內升幅，其後才因當局立場軟化而有所反彈；至於內地房地產、內地金融業等，仍受內地調控措施影響。

截至今年收爐，藍籌內房股龍湖﹙0960﹚、中國海外發展﹙0688﹚、潤地﹙1109﹚的往績股息率分別為10.2%、5.81%及5.65%，行業吹逆風，三股全年分別瀉45%、30%及18%。

雷志海進一步解釋，「狗股理論」建基於自由市場，惟內地企業易受當局政策影響，從而影響股價表現，可預測性較低，而潛在「狗股名單」中，不乏內房相關（碧桂園服務、龍湖）；增長類（美團、京東、京東健康）；生物科技類（藥明生物）等。

東方海外往績息率達76% 惟小心周期因素

不過名單中的東方海外相對「近磅」，雷志海稱不評論個股表現，但認為內地零售受國策支持，而航運業亦少有受內地政策影響，較合符「狗股」概念，惟亦要留意的是，東方海外﹙0316﹚過去的高息政策，主要受疫情期間航運業爆炸性盈利所支持，能否持續要觀察。

資料顯示，東方海外往績股息比率達76%，冠絕藍籌股，全年挫23%，未計已袋股息回報。

專家認為，港股易受內地政策影響，而出現大幅波動。（資料圖片）

伍禮賢：看好中資電訊及「三桶油」

另外，光大證券國際證券策略師伍禮賢就表示「狗股理論」有其作用。他解釋，近年高息股的表現與恒生指數走勢比較，恒生指數年度回升，狗股較大機會落後於大市，相反恒指若果回調，狗股較大機會領先大市。

不過他亦指出，投資者應視狗股理論為「入門版」，主要因為港股易受內地政策影響，而部分今年派特別息的股份，明年亦未必能夠持續，因此選擇狗股時應避開相關股份。伍禮賢建議，投資者可考慮以中資電訊股及「三桶油」為主要股份，配合業務及派息穩定的股份，配搭成屬於自己的「收息組合」。

資料顯示，中海油﹙0883﹚、中石化﹙0386﹚、中石油﹙0857﹚的往績股息率分別為20.23%、9.79%及9.24%，但值得一提中海油今年宣派了上市20周年特別息。至於中資電訊股，中移動﹙0941﹚、中聯通﹙0762﹚的往績股息率分別為6.81%、6.31%。