老佛爺 Karl Lagerfeld 逝世，從樂迷角度了解關於他的音樂二三事

時裝界巨人 Karl Lagerfeld 於法國時間2月19日早上離世,終年85歲,曾任 Chloé 、 Fendi 及 CHANEL 等品牌創作總監的他生前除了是一位舉足輕重的流行文化傳奇,也是一位知名的音樂狂熱者。

除了為 Rihanna 、Lady Gaga 及 Lily Allen 等流行巨星設計華衣美服,及曾與 Snoop Dogg 一同於法國電子流行歌手 Jean-Roch 的〈 St-Tropez 〉歌曲 mv 中亮相外,慧眼識新丁的 Karl Lagerfeld 也熱衷於邀請獨立音樂單位為自己主理的時裝秀獻聲。

譬如在2011年我們就能聽見美國紐約市 Nu-Disco / Disco House 樂團 Hercules & Loves Affair 那首〈 Painted Eyes 〉的三個不同版本。

而在電影《 Drive 》中大放異彩的復古電音團 Chormatics 亦負責了該品牌2013年春夏時裝展的配樂,依次交出了 Tick of the Clock 、Lady 、 I Want Your Love 、 Running Up That Hill 以及 Kill For Love 五首歌曲。

2006年,著名雜誌《 VOGUE 》曾聯同 Karl Lagerfeld 推出‎一張名為《 Les Musiques Que J'aime 》的音樂合輯,由老佛爺精選了25首心愛歌曲,分別來自英國後龐克樂隊 The Fall 、 潘迪華拍《阿飛正傳》時推薦王家衛聽的 Xavier Cugat 、威爾斯另類搖滾先驅 Super Furry Animals 、與 " Miss Dior " Natalie Portman 有過一段情的民謠怪傑 Devendra Banhart …… 也收錄了 Lindstrom 、 Caribou 、 LCD Soundsystem 等一眾電子音樂單位的作品,足證 Lagerfeld 是位態度開放的真心樂迷。

試聽樂迷在 Spotify 以 Karl Lagerfeld 的《 Les Musiques Que J'aime 》合輯內歌曲製成的歌單:

The iPod completely changed the way people approach music. ( iPod 完全改變了人類接觸音樂的方式。) Karl Lagerfeld

曾為了穿上 Hedi Slimane 設計的修身西裝而減掉200磅體重的 Lagerfeld ,為了聽歌又可以去到幾盡?眾所周知,他生前擁有超過300部 iPod,每一部都儲滿了不同類型和主題的音樂,甚至雇用了一名保姆去定時整理及更新這些 iPod (多麼理想的一份職業),確保自己在音樂潮流上不會落於人後。出於對這件蘋果電腦產品的喜愛,Lagerfeld 於2006年為 Fendi 設計並推出了一個 iPod Classic 專用的皮套,後來自然是演變為 iPhone 的奢侈品。只是不知道近年他又有否轉用 Spotify 或 Apple Music 等音樂串流服務?

Lagerfeld 曾分享過他理想的放鬆方式,就是一邊浸浴一邊用自己的 iPod 播放音樂,可見其對音樂的追求並不只是為了時尚,而是視之為一種生活的必需品。作為粉絲的你家裡不一定有個舒適的浴缸,但今晚也不妨躺在家中大床上,攝高枕頭,發掘一些新鮮的、未曾嘗試過的音樂,以此方式去紀念這位人物對世間事物的那份好奇心。