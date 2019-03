新 DIY 電音女神 Clairo 來港前專訪：我細個聽 Cocteau Twins

早前和大家介紹過的現年 20 歲、DIY 音樂女生 Clairo,她今月將會來到香港和大家近距離見面!大家在看她的 live 之前,不如也和她在精神上有個更深層接觸吧!當她在創作〈 Pretty Girl 〉一曲時是在想甚麼?她的成長是受甚麼音樂類型所影響的呢?以下這一次的文字訪問可以知道得更多。

即將第一次來到香港作演出,有何感覺?

C:我很興奮!這是我在香港的第一次演出!很想快點來到見大家!各位也一定會聽到我一些新歌曲的。

當大家談論 Clairo 時,大家都會說起〈 Pretty Girl 〉這首歌。我知妳是於很短時間在自己睡房做的一首歌,但究竟是甚麼原因、情形下去做的?是因為一段關係嗎?

C:人生去到某一個階段,會想去改變自己從而令自己更能吸引到自己或是吸引到人,這首歌就是在這個念頭下作出來的。我當時很想更多人聽到我這一種想法、這一種情緒而得到共鳴。很多女生都經歷過這一個心理階段,但卻收在心底。這絕對是一首屬於女性的歌曲。

妳為獨立電影《 Skate Kitchen 》製作了歌曲〈 Heaven 〉,可以分享創作過程嗎?當中和電影的聯繫是怎樣的?

C:〈 Heaven 〉 是我製作過最喜歡的其中一首歌。可以在傳奇的 Electric Lady Studios 中寫歌和錄音,你是很難得不到啟發。當時其實我正處於情緒上的低潮,我對我的歌、作為音樂人的能力都感到迷茫,但興幸這首歌重燃我的創作力。電影有很重要的訊息想表達,我也想以這歌帶出一些想法。

妳最近在聽那一張專輯?

C:我最近都在聽 Paul Simon 的音樂呢,他的《 Still Crazy After All These Years 》我常常在 loop 啊,我很喜歡這一張專輯。

妳的音樂是受到哪些音樂人的啟發?妳早期的作品都很 lo-fi 的感覺,這一種 lo-fi 在妳的創作中有甚麼重要位置?

C:我都是受我的父母會聽的音樂影響。我父親給我聽很多 soul 音樂如 Al Green 、 Brenton Wood 、 Billy Paul 等等;母親則讓我接觸到了不少 alternative music —— Cocteau Twins 、 Trashcan Sinatras、 The The 、 Public Image Ltd 等等。我會說我的創作在這些類型之間吧。

幾年前妳在 bandcamp 推出過一隻卡式帶《 Claire Cottrill / Keel Her split tape 》可以說說這卡式帶嗎?它對妳有甚麼特別意義?

C:這卡式帶是我最先發表的作品其中之一。我和一位朋友合作的,他有自己的音樂廠牌 Third Floor Tapes,我自己作了三首歌和翻唱了一首朋友的歌,我真的很喜歡 Keel Her 的音樂,也是一個很好的機會推出我的音樂,其中一首歌〈 Sis 〉,我最近重新錄製了放了上網呢!那個時候也是一個很重要的時刻,因為是我初次以自身的感受和感受。我家還有一盒這卡式帶,不時都會再播來聽的 :-)

大家除了期待她有何新歌外,也心思思在想她會不會重新現場演繹〈 Pretty Girl 〉一曲呢?3 月 13 日 TTN,大家就會見到她了!

