【失眠聽 synthwave】3 月推介 — 獨自在家與貓咪電音中幻遊

即使窗外景色如斯迷人，但心情不一定是好，也可以感到「 愁 」，想執屋又提不起勁，身邊的貓咪卻仍在睡... 當然獨自一個也不是壞事，可以聞貓之外，也可以聽歌！3 月有甚麼 synthwave 好推介？以下四個電音單位、五張專輯，可以令你/妳周末時份舞動起來！

大家試過凌晨兩點幾睡不著 、也試過深夜呆望窗外，都聽了推介的 synthwave 後，大家睡得好了？還是更精神一振了？（笑）如大家又是自己一個看著夕陽、又感到孤獨的話，不如一邊聞貓一邊聽 synthwave 吧！

FM-84 ——《 Bend & Break 》

談到 FM-84，不得不提 TimeCop 1983 和 The Midnight ，三隊都以說是現時 synthwave 界的領航員。各自有高質的作品外也不時會互相合作，製作出多首有層次有格調的 synthwave 歌曲。現以美國加洲作基地的 FM -84，由音樂工程師 Col Bennett 成立，期後和唱作人 Ollie Wride 正式成為二人組，是非常典型非常 hard 的「 Outrun 」樂隊 —— 音樂非常陽光與海灘，但不是甚麼 cyberpunk、futuristic 的 synthwave，是想要 80 年代 good vibes 舞動的樂迷好選擇。今次的新作雖只是單曲〈 Bend & Break 〉，但因為此首新作而可以和大家推介上一張專輯《 Atlas 》，〈 Running In The Night 〉絕對是一首百聽不厭的電音歌曲。

新單曲〈 Bend & Break 〉

〈 Running In The Night 〉

憂鬱 —— 《 Comets 》

早前與大家分享過的日本 synthwave 憂鬱 ，由隊名到歌名到歌曲都令人感到愁緒，今個月主理人推出了迷你專輯《 Comets 》，有三粒... 啊不是，是三首「 彗星 」，〈 Comets 1 〉、〈 Comets 2 〉、〈 Comets 3 〉。下面的簡介寫著「 三月尾的構思腦震盪 」，是不是解很快會有全新完整專輯？

<a href="http://yu-utsu.bandcamp.com/album/comets">Comets by 憂鬱</a>

Florida Skyline —— 《 The Green Tapes 》、《 Anesthesia 》

來自俄羅斯的 Florida Skyline，是男？是女？都不重要，因為他/她弄了好聽又好 feel 的 synthwave，最新專輯《 The Green Tapes 》，封面點點的 vaporwave、音樂上也點點 lo-fi 的感覺，加入不少如 MIDI 的 sample，邊聽邊像跳入了 8-bits 世界中，今次的專輯更推出了實時錄製的卡式帶呢！

樂隊的前一張專輯（也不過是一個月前推出）《 Anesthesia 》，風格上則有懸浮在空中的感覺，也一如專輯名稱 —— 麻醉 —— 一般，讓大家進入一個與現實脫離的空間，合成器與 drum machines 的配合下的旋律點點 laid back 也點點的放空，幻想自己躺在被霓虹燈光包圍下的水池當中。

《 The Green Tapes 》

《 Anesthesia 》

Forhill ——《 Figments 》

Boston 的電音樂團，去年 4 月開始推出單曲，到今年終結集成專輯《 Figments 》。專輯要下月才正式推出，但在 YouTube 上可聽到其中一首新作〈 Wander Through Me 〉，加上專輯當中有不少都以單曲發布過，YouTube 中都可以試聽得到。和對上面幾隊不同，Forhill 的 synth 來得較有力度，也更 instense 一點；新曲〈 Wander Through Me 〉更加入了 post rock 元素，令精神為之一振！

〈 Wander Through Me 〉

〈 Odyssey 〉

〈 Searching 〉

嗯，這些 synthwave，獨自一個去跑步時聽，也是不錯的，陪你渡過寂寞的一天！

【失眠聽 synthwave】1 月推介-凌晨兩點幾睡不著有這些歌陪你！

【失眠聽 synthwave】2 月推介-夜深呆望窗外要聽這些歌！

The Midnight《Kids》- 時代已變，還沉醉 80 年代黃金時代嗎？

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