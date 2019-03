【失眠聽 synthwave】3 月推介 — 獨自在家與貓咪電音中幻遊

大家試過凌晨兩點幾睡不著 、也試過深夜呆望窗外,都聽了推介的 synthwave 後,大家睡得好了?還是更精神一振了?(笑)如大家又是自己一個看著夕陽、又感到孤獨的話,不如一邊聞貓一邊聽 synthwave 吧!

談到 FM-84,不得不提 TimeCop 1983 和 The Midnight ,三隊都以說是現時 synthwave 界的領航員。各自有高質的作品外也不時會互相合作,製作出多首有層次有格調的 synthwave 歌曲。現以美國加洲作基地的 FM -84,由音樂工程師 Col Bennett 成立,期後和唱作人 Ollie Wride 正式成為二人組,是非常典型非常 hard 的「 Outrun 」樂隊 —— 音樂非常陽光與海灘,但不是甚麼 cyberpunk、futuristic 的 synthwave,是想要 80 年代 good vibes 舞動的樂迷好選擇。今次的新作雖只是單曲〈 Bend & Break 〉,但因為此首新作而可以和大家推介上一張專輯《 Atlas 》,〈 Running In The Night 〉絕對是一首百聽不厭的電音歌曲。

新單曲〈 Bend & Break 〉

〈 Running In The Night 〉

《 The Green Tapes 》

《 Anesthesia 》

Forhill ——《 Figments 》



Boston 的電音樂團,去年 4 月開始推出單曲,到今年終結集成專輯《 Figments 》。專輯要下月才正式推出,但在 YouTube 上可聽到其中一首新作〈 Wander Through Me 〉,加上專輯當中有不少都以單曲發布過,YouTube 中都可以試聽得到。和對上面幾隊不同,Forhill 的 synth 來得較有力度,也更 instense 一點;新曲〈 Wander Through Me 〉更加入了 post rock 元素,令精神為之一振!