【以貌取Band】阿根廷三人女團 Fémina 搵埋 Iggy Pop 玩 fusion

來自阿根廷城市聖馬丁德洛斯安第斯( San Martín de los Andes )的 Fémina,2004 年由 Clara Miglioli 和朋友 Sofía "Toti" Trucco 組成,兩人取「 Fémina 」一字 —— 即拉丁文的 Female,她們喜歡這個字的發音和可以表達到的訊息。兩人 19 歲時一起搬到了首都布宜諾斯艾利斯( Buenos Aires ),而 Toti 的妹妹 Clara "Wewi" Trucco 加入,確定了三人組的 Fémina。

Fémina 是 folk-fusion 風格音樂,歌曲中她們 rap 出西班牙文,主題不離女性主義、性別不公、人類團結的願景、神話傳說,也有她們成長的巴塔哥尼亞地區( Patagonia )的生活。Toti 本身也是一位舞蹈家,她在布宜諾斯艾利斯的地下音樂界也很活躍;Clara Miglioli 則自小在 MTV 頻道聽到了不少 hip hop 音樂;Wewi 原想攻讀藝術,是樂隊中最年輕的成員。

2011 年 10 月,三女終推出首張專輯《 Deshice de mí 》( 英: I Got Rid of Myself ),大家會聽到典型的拉丁風格音樂,快速的結他、ronroco 節奏、笛聲、南美敲擊樂器、Clara Miglioli 打的 Cajón,襯托在 Toti 和 Wewi 的 rap 之中;大家也能在〈 Deshice de mí 〉一曲聽到背後有 scratching 的聲音。

《 Deshice de mí 》 試聽