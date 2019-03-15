【以貌取Band】阿根廷三人女團 Fémina 搵埋 Iggy Pop 玩 fusion

阿根廷只得足球？只得美斯？錯！一樣有「正到痺」的音樂！全女班三人組合 Fémina 有格調得來，做的音樂也不容忽視！她們玩 folk-fusion 之餘，又配上一些 rap 及 R&B 的元素到作品當中，拍攝的 mv 又有玩味，如一場超現實（ Surrealism ）的行為藝術作品！即將推出的全新專輯《 Perlas & Conchas 》，更找來 Iggy Pop 客串獻聲！

來自阿根廷城市聖馬丁德洛斯安第斯（ San Martín de los Andes ）的 Fémina，2004 年由 Clara Miglioli 和朋友 Sofía "Toti" Trucco 組成，兩人取「 Fémina 」一字 —— 即拉丁文的 Female，她們喜歡這個字的發音和可以表達到的訊息。兩人 19 歲時一起搬到了首都布宜諾斯艾利斯（ Buenos Aires ），而 Toti 的妹妹 Clara "Wewi" Trucco 加入，確定了三人組的 Fémina。

一直以來樂壇沒有太多女性 rapper，Fémina 不論是這名字還是我們的音樂，都是代表我們三個，甚至女性音樂人的一種方式。 Fémina 成員 Sofía "Toti" Trucco

Fémina 是 folk-fusion 風格音樂，歌曲中她們 rap 出西班牙文，主題不離女性主義、性別不公、人類團結的願景、神話傳說，也有她們成長的巴塔哥尼亞地區（ Patagonia ）的生活。Toti 本身也是一位舞蹈家，她在布宜諾斯艾利斯的地下音樂界也很活躍；Clara Miglioli 則自小在 MTV 頻道聽到了不少 hip hop 音樂；Wewi 原想攻讀藝術，是樂隊中最年輕的成員。

左起：Clara "Wewi" Trucco、Clara Miglioli、Sofía "Toti" Trucco（網上圖片）

2011 年 10 月，三女終推出首張專輯《 Deshice de mí 》（ 英： I Got Rid of Myself ），大家會聽到典型的拉丁風格音樂，快速的結他、ronroco 節奏、笛聲、南美敲擊樂器、Clara Miglioli 打的 Cajón，襯托在 Toti 和 Wewi 的 rap 之中；大家也能在〈 Deshice de mí 〉一曲聽到背後有 scratching 的聲音。 《 Deshice de mí 》 試聽

<a href="http://femina.bandcamp.com/album/deshice-de-m">DESHICE DE MÍ by Fémina</a>

三年後樂隊再推出了《 TRASPASA 》（ 英：Transfer ），在編曲上更成熟，也加入了更多不同樂器如電結他、爵士鼓的編曲，R&B、soul 的演繹方式也令整張專輯有更豐富的層次，時而 funky 時而 groovy，也更耐聽。 《 TRASPASA 》 試聽

<a href="http://femina.bandcamp.com/album/traspasa">TRASPASA by Fémina</a>

三女大玩《 The Birth of Venus 》的情景！（網上圖片）

Fémina 的音樂建構在對「 知性的基礎 」和「 感性的衝動 」，樂隊說作品當中有很多都是啟發自 19 世紀散文家 Henry David Thoreau 的超現實詩詞。在去年的單曲〈 Brillando 〉開始看到樂隊昇華到新一個層次，mv 中看到三女有如超現實畫作中的女角，遊走在奇幻世界中；她們也有更協調的歌聲，令 Fémina 由音樂領域進化到成一個行為藝術。

在一連串的歐美巡迴演出後，到今年推出的全新單曲〈 Resist 〉，更找來了 Iggy Pop 為她們客串獻聲！Iggy Pop 的磁性聲線吟唱「 A Long Long Way 」，歌曲也加入了 synth-pop 元素，但不減她們一貫 folk-fusion 基因！

三女也在今次新作品中有不少創作構念上的進化，除了 mv 的 surreal、avant-garde 式展現外，在即將推出的新專輯《 Perlas & Conchas 》的唱片封套，見到三女有如名畫《 The Birth of Venus 》中的女神造型，但背景不是海，反而是沙，是甚麼隱藏訊息呢？Fémina 解說「 Perlas & Conchas 」是珍珠和貝殻，想表現出由泥土、貝殻看似平凡的東西都可以製作出美麗如珍珠的東西，也寓意她們的音樂：要先走入黑暗、艱難的時刻，才能轉化成正面的作品。

Fémina 全新專輯新專輯《 Perlas & Conchas 》將於 4 月 4 日推出。最後大家可以再聽聽她們在 KEXP 的現場演出：

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