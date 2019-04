Khalid 新專輯有電影短片？還是專心音樂的好...

現年 21 歲的 R&B 歌手 Khalid,一首處子單曲〈 Location 〉一鳴驚人獲四白金,再加上 Marvel 電影《 黑豹 》( Black Panther )的主題曲、與 rapper Swae Lee 合唱的〈 The Ways 〉令他成為當紅炸子雞。今年最新推出第二張專輯《 Free Spirit 》,大碟除了有 mv〈 Talk 〉和〈 Better 〉推出外,更初試啼聲和合作多次的 mv 導演 Emil Nava 製作了同名電影式短片。這短片呢,大家現在可以在他的官方 YouTube 中聽到,不過看完後,感覺還是想 Khalid 專心在音樂上更好...

明的,畢竟 Khalid 還是年輕,又不是電影人,即使和對影像有非常多經驗的 mv 導演 Emil Nava 合作,即使在鏡頭與畫面運用很有 mv 感,在故事上的鋪排還是有待進步。這套電影是全球同步,在這短片 30 分鐘完場後,有一段 Khalid 和 Emil Nava 的解說,Khalid 說了很多片中角色的心理思緒、性格等等,但... 在片中好像不是太看得到...

原以為短片會像找來兩男一女作主角( 當然也有一眾配角,包括 Khalid ),有都是歌手的 Dizzy Fae、在《 Skate Kitchen 》參演的 Judah Lang 和 Jahking Guillory。三人其實在片中有火花的,但礙於故事劇本,出來的感覺不夠強烈,更因為在尾段有些不合理的情節變成「 看到人傻了眼」。是不是 Khalid 有著很多的念頭構思,但製作團隊太過執著在格調上的呈現而忽略了故事性?

當然,《 Free Spirit 》電影短片一定有樂迷會喜歡的:

電影製作上可能幼嫩了點,但在音樂上,Khalid 絕對比兩年前變化不少,也不再是稚氣未減的「 American Teen 」,在他保持著的那份點點不自在和焦慮的氛圍同時,見到一個成長了的 R&B 歌手,主打歌〈 Better 〉一曲可以說是他昇華了一大步,是一首有著鋼琴的 mid tempo 作品;〈 Outta My Head 〉有 John Mayer 的結他伴奏加入點點 soul 味;〈 Talk 〉是和英國電音組合 Disclosure 的結晶品;〈 Right Back 〉聽著聽著更是有點當年 Craig David《 Born to Do It 》專輯的風格。不是說這張專輯是滿分,但,如果不是要坐定定的話,或在酒吧播歌,喝著啤酒 chill 住聽 ,這絕對是一張「 好好跳好好 un 」的 R&B 專輯。

Khalid 去年的 Clockenflap 2018 也有來在香港樂迷前演出,他會「be Right Back 」嗎?

