曾抑鬱自殺 Lene Marlin 也出道 20 年了 你記得她的歌嗎？

大家總有過中小學階段,90 年代也總會在電視機看過 MTV 或 Channel V 播不同的歌手 mv。大家已在聽 Taylor Swift、遠時代一點的聽 Avril Lavigne,但其實再「 始祖 」一點的有挪威女唱作歌手 —— Lene Marlin。今日就和大家回味一下她當年「 播到開巷 」的兩首歌曲〈 Sitting Down Here 〉和〈 Unforgivable Sinner 〉,也重溫她那張有 20 年歷史的首張個人專輯《 Playing My Game 》與她的個人歷程。

1998 年底,各路音樂播放電視頻道都在播一位金短髮的少女彈著結他的 mv,歌曲叫作〈 Unforgivable Sinner 〉、女生的名字叫 Lene Marlin,沒錯是很 pop rock 的,但,當時有一個生於 80 年、年紀輕輕就出來玩音樂( 18 歲,當然當時未有 80 後這個 term )的女生,mv 中看到她型格中有點點憂鬱的感覺,不似一般 pop 歌手,也是教人眼前一亮的。

大家都是資深樂迷,都一向知道北歐的 pop 勢力不容忽視,如早前分享過的 AURORA 、 Susanne Sundfør ,Lene Marlin 〈 Unforgivable Sinner 〉當時成為了挪威史上銷售得最快的單曲,她的「 coming of age 」歌曲很快也傳到台灣、日本,香港的歌迷也一定聽過不少次。而在 1999 年的單曲〈 Sitting Down Here 〉,更奠定了 Lene Marlin 的小才女地位。這首歌當年林憶蓮也來了一個中文版,在這照 share 一下,聽不聽這個中文版就大家自行決定吧~

