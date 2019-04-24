德國電音 x 香港功夫 - 港產功夫片偷 krautrock 配樂好好 feel！

大家對德國電音，或者德國 60 年代興起的實驗搖滾 krautrock 樂隊不會陌生，若大家是非常資深電影迷的話，更會對 70 年代港產武打功夫電影和這兩類型音樂的淵源有一定認識，因為這些電影都會偷用 krautrock 樂隊的作品當配樂！有 Neu! 、有 Tangerine Dream 還有電音教父 Kraftwerk 的份兒！

說是偷，也真的沒辦法，當年港產電影何來有製作原創配樂的資源？總之不是偷食就好了好嗎？

但，為何是要 Krautrock 和電音？當然和它的節拍旋律有關。

首先簡單說說何謂 krautrock，是 experiment rock 的一種，在 1960 年代末期的德國開始發展，玩這種樂曲風的音樂人都摒棄一貫美式藍調的格式，而加入催眠式旋律和電子元素。「 Kraut 」這個字又和英文的「 herb 」意思相近，大家也可以理解成大麻，據說是當年英國著名電台 DJ John Peel 對玩這種類型音樂的樂隊開玩笑而改的，也因為這些樂隊的曲風混合了 psychedelic rock 、 avant-garde 、 punk 、jazz 的類型，更有著濃烈電子音樂元素，也是間接擴展了 post-punk 、 alternative rock 和 new age 的盛行。

今次和大家分享的港產武打功夫電影，是 1976 年上映的《 獨臂拳王大破血滴子 》（ Master of the Flying Guillotine ），當中用上的配樂均是來自德國的經典 Krautrock 樂隊 Neu! 、Tangerine Dream 和 Kraftwerk，而且都是樂隊的經典作品之一！

大家可以在片中聽到 Neu! 的作品〈 Super 16 〉，這一首當年收錄在樂隊第二張專輯《 Neu! 2 》的 B-side 樂章，惹來了很大爭議，因為只不過是重用回早前在 1972 年推出的單曲《 Super/Neuschnee 》，主腦人 Klaus Dinger 和 Michael Rother 將〈 Super 〉一曲放慢或加快速度來重錄，成為「新歌」。當時被批評不尊重樂迷，也有指是因為樂隊已沒有資金，唯有「 限米煮限飯 」。不過 Michael Rother 否認是資金問題：「我只是想當成實驗藝術品罷了。」

〈 Super 16 〉原曲：

《 獨臂拳王大破血滴子 》還用到於 1967 年成立、電子音樂界先鋒 Tangerine Dream 的作品 ——〈 Phaedra 〉，這隊原以 psychedelic rock 起家、及後融入不少電音、ambient 元素的樂隊，去到他們第五張的專輯《 Phaedra 》中的主題曲有 17 多分鐘長，原本只是一首即興的樂章，在發現 Analog 器材的局限後，再以電子振盪器（ electronic oscillator ） 去修改，成為一很太空感、就是所謂 kosmische musik（ krautrock 的 sub-genre ）的電子樂章。

大家也能在配樂中找到 Kraftwerk 的作品！Kraftwerk 不用多介紹吧？但真的想知道他們更多，就要看看袁智聰寫的 「 Kraftwerk 專題 」了。不過配樂特別之處在於電影製作人選擇了樂隊在 《 Autobahn 》專輯中兩首樂章〈 Kometenmelodie 2 〉和〈 Mitternacht 〉，嚴格來說都是 kosmische 作品 —— 即是用上更多電子合成器、旋律和節拍的 krautrock（雖然現在兩類型的性質大致相同） 。〈 Kometenmelodie 2 〉啟發自柯侯德彗星（ Comet Kohoutek ），〈 Mitternacht 〉則指「 午夜 」，兩首歌曲都一樣是很太空式的電子樂章，更配上長笛（ flute ）令配上武打、修練場面時更添迷幻意境！

看完了這些 krautrock 配香港武打電影的片段，也再聽了多幾次 Kraftwerk 的作品，是不是很想親身感受一下德國工業電音是怎樣的呢？下周一（ 29 日 ）就是 Kraftwerk 再來港開 show 的大日子，到時把握機會站個好位置，體驗 3D 影像襯托下的電音樂章啊！

聽完 Kraftwerk，再去武備志的武搏感受武術的博大精深吧！有如親身走入那些武打片當中呢！

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