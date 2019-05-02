話梅鹿： Return 返信：嚮往大海和煙火卻沒法擁有

專輯《 化學 Chemistry 》後，香港 math rock 樂隊話梅鹿終有新作。為大家帶來 emo 味濃烈的〈 返信 〉一曲！

話梅鹿找來日本女 rapper 春ねむり合作，在歌曲中加上說唱式歌聲，令歌曲在emo氛圍中更有爆炸力。歌詞都是在樂隊編好一個大綱後，再由春ねむり自由發揮唱上去，務求得到最貼身直接的感覺。

〈 返信 〉一曲強調當中的起伏節奏，鼓和低音結他都以 metalcore 的方式程現。編曲上又參考了 lo-fi hip hop、folk rock 與 vintage rock 的特性，卻將歌曲整體保持 post rock 的味道。〈 返信 〉的 mv 以 90 年代港產電影影像風格與拍攝方式呈現，讓大家不論是聽還是看 mv 時都更有歸屬感。樂隊又透露新 EP 主題和天空有關，寓意他們的音樂有無數的可能性。

扭耳仔也和話梅鹿成員來了個訪談，他們詳細的分享新曲背後的構思與音樂想表達的訊息，大家敬請留意！

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