留位！搶耳博覽：18 隊香港音樂新勢力《搶耳展演》等你撐！

推介香港新晉樂隊/樂手的《 搶耳音樂廠牌計劃 》為一眾香港音樂單位以廠牌模式營運音樂為依歸去提供意見、指導及教學,讓樂隊找到屬於自己的發展模式,擁有更廣闊的音樂視野的同時,也讓樂隊有機會走得更遠更廣。早前的招募經過遴選後,在此計劃下的「 搶耳展演 」於 6 月 5-7 日在藝穗會舉行,這 18 個音樂單位中有哪幾個會讓大家眼前一亮呢?

文藝復興基金會大家都不會陌生,這些年來都盡力為香港獨立音樂界爭取更多人的注意,「 搶耳音樂廠牌計劃 」正是基金會的重點企劃,培育和孵化本地獨立音樂,為有志於以廠牌模式營運音樂的香港青年創作人提供平台,協助他們擴闊音樂視野、找到適合自己的發展模式和機會。計劃的其中一部分《 搶耳展演 》就是讓大家親眼、親耳去感受這班香港充滿熱誠的新勢力音樂人!

但最重要的,還是要有作為一眾樂迷的大家去支持去欣賞!《 搶耳展演 》將會於藝穗會舉行,18 隊香港音樂新勢力將會於 6 月為期三天在藝穗會奶庫演出,他們絕對可以擴展作為樂迷的你的聽覺與視野呢!除了 18 隊音樂單位外,三天的展演更分別有周華欣 Linda Chow、話梅鹿 Prune Deer 和韓國的 Cloudian 作表演嘉賓!

扭耳仔現在幫大家「 book 凳留位 」,看完這篇介紹後在下面 click 入連結,就可以預留欣賞「 搶耳展演 」的單日入場門票,費用全免,先登記先得位!

18 個香港獨立音樂單位將會分成三個組別,每組六隊,在三天的《 搶耳展演 》中和大家見面!現在先和大家介紹一下他們:

5/6( 星期三 )搶耳展演 Day 1:

eli

最近推出了新歌的 eli,樂隊的名字其實是 everlasting illusion 之意,由 2009 年組成至現在,喜愛節奏張力的英倫曲風、另類搖滾、電子搖滾樂,他們希望用音樂帶給人「永恆的幻象」去追尋夢想。

eli - Something happens:Radiohead 〈2+2=5〉插畫師製作MV

eli - NO EXIT : 李雲楓畫作與 Pink Floyd 《The Wall》灰人頭

Luna Is A Bep

談起 #麻甩系,就會談起 Luna Is A Bep,香港出生,畢業於香港中文大學中文系,感到生活太苦悶,因此想寫文。又想渲染大眾,所以就寫歌。喜歡胡亂舞文弄墨,所以 rap。2018 年開始嘗試寫歌、參與演出。歌曲主題多環繞生活,講錢、講麻煩人、講愛人,連交友 App 也可以寫一通。最怕故弄玄虛但到頭來言之無物。

TTNN III 特典 - Luna is a Bep:rap 歌全因返工返到憎

Luna is a Bep - 開口夢 :發夢會講「我真係真心鍾意會計妹」

Wake In Silence

「 讓原始的感情在沉默中得到甦醒;作品中青澀直白的字句與夾帶些許悲傷的音樂融合;醞釀出對自我情緒最為真誠的表達 」,Wake In Silence 有著女主音 Sirena 清脆的歌聲,同時有著強勁的結他 riff 與 heavy metal 式的 scream,這 post-hardcore 搖滾,將會帶你走入奇幻森林一樣。

假日貞操

三男一女,在職「 藝文人 」於 2018 年組成的本地實驗器樂樂隊。擅長利用現場即興的音樂演奏和具節奏感的編曲風格合成出迷幻的聲景。若音樂就是對話的媒介, 樂隊的音樂更像是擁有兩個極端想法的人在嘗試溝通。一端是強調結構簡潔而具邏輯的編曲,近乎 krautrock 的推進力,多變且連綿不絕的節奏旋律;另一端則不受任何法則拘束的混合自由爵士樂及即興新音樂的翻動,脫離調式音樂概念。

Delta T

Delta T a.k.a. Reg,是前清晨樂團成員,也是香港 rapper 、DJ 及音樂製作人,主要玩 hip hop 、 progressive house 和 tropical house 類型的 EDM,及電子流行音樂。原創廣東歌配 EDM,真是聽出耳油!

陳嘉

獨立唱作人。2015 年從英國回流後開始接觸結他及街頭音樂。其風格多樣,受英倫音樂的薰陶,音樂有 folk 也帶著輕迷幻電子風元素,純粹的歌聲更使她與眾不同。現正籌備首張個人專輯《 Shades of Blue 》。〈 Silence 〉一曲的 mv 用上動畫呈現錄音機與火,讓大家感受一下「 沉默是一切是故事的起端 」。

特別表演嘉賓:

周華欣 Linda Chow

周華欣,香港獨立唱作歌手,作品滿有 alternative pop 風格。2015 年獲選「 Streetvoice 香港大團誕生第一季 」的入選單位;2016年獲選「 搶耳音樂廠牌計劃 」最後六強,同年推出首張EP 《 飄到哪裏 》大家就對周華欣 Linda 的可愛聲線有著深刻印象。2017 年於韓國首爾大型音樂節 Zandari Festa 演出。最新單曲有〈 黑色的肺 〉、〈 睡吧 〉。

周華欣 Linda - 睡吧:溫提大家「睡覺是一種福氣」

周華欣 Linda Chow — 黑色的肺 :食欣欣杯去戒煙吧!

6/6( 星期三 )搶耳展演 Day 2:

楊雅餘

楊雅餘( UKA YEUNG ),她說自己是「 一位喜歡大自然、旅行和探索新事物的女孩。 」畢業於數碼音樂及媒體糸,大專時期立志成為唱作人歌曲走清新的 folk 風格,至今創作的十多首原創歌曲,均包辦曲詞創作。2018 及 2019 年分別在各大音樂平台發佈〈 偏偏 〉、〈 皺眉頭 〉、〈 實在的奢望 〉、〈 漂泊之樂 〉、〈 遺憾美 〉等作品。

SAGAS

以 pop rock 為主的樂隊 SAGAS,又喜歡將 synths 與 acoustic 元素結合。樂隊由 Cyrill、Dani、Tin 在 2014 年尾組成。「 我們嘗試用最熱情,最簡單直接的旋律與編曲去演奏,希望能以音樂與聽眾有最直接的聯繫! 」

VIRT

VIRT 成員包括主音 Harley、結他手Danny、鍵琴手 Hugo、低音結他手 Sunny 及鼓手 Daniel。

樂隊在成立首年即贏得香港區內三個樂隊大賽的冠軍。藉著糅合 alternative rock、avant-rock 、jazz、math rock 塑造讓人耳目一新的曲風,他們正累積不同的表演經驗,讓其音樂得以傳揚。

The Flashback

〈 Replay 〉靈感源於主音 Season 在大學畢業前夕,忽然「看破紅塵」,發現不論是電影、音樂、還是新聞題材都是不斷在重覆;人們自願成為消費主義下的產物,不斷購物來填補內心的空虛;追尋夢想,然後被否定、被欺壓、遺忘、放棄,我們對所有事情都感到乏味。於是,Season 決定和 The Flashback 來一個「自我重覆」,刻意只用「 C 」和「 Em 」這兩個 Chord Progression 貫穿全曲,又刻意用上我們喜歡的音樂類型 —— punk rock 、j rock 、brit-pop 、math rock 和 post rock,以拼貼形式寫成〈 Replay 〉,同時代表 The Flashback(倒放 / 閃回)的意思。他們由玩英倫搖滾,到後來愛上了日系跳躍音樂。現在大家可以以 alternative rock 去欣賞他們。

何英瑋及牧民

何英瑋及牧民 Ewanho & Movement 是一群純樸、自由和浪漫之徒所組成。他們愛帶著樂器,用音樂四處交友,並因應心情唱出歌曲。或許因為隊員的性格比較不同,所以音樂風格包含,多種曲風的調調,亦常有即興創作,叫人驚喜。

The Hertz

樂隊由主唱黃瑋中、結他手胡沛霖、低音結他手施猛雷、鍵盤手許崇謙及鼓手梁宗偉於 2018 年中旬組成,曲風以 sophisti-pop, funk, rock, soul及 indie pop 為主;成員曾各自為不同歌手與組合擔任樂手,並希望能透過自己創作的歌曲去表達自己。

特別表演嘉賓:

話梅鹿 Prune Deer

於 2013 初春組成,在主音離去後轉換音樂風格,走向數學/後搖滾路線。樂隊分別於 2015 及 2018 年推出專輯《 實心透明 》及《 化學 》。活躍於中港台等亞洲地區,曾參演大型音樂節如 wow and flutter、Clockenflap、Wake Up Festival 和巨獸搖滾。最近為新專輯籌備,全新單曲亦已推出,可以看看扭耳仔早前和他們作的訪談。

【專訪】話梅鹿的〈返信〉:在香港這個主場一起爆發吧

7/6( 星期四 )搶耳展演 Day 3:

SENZA A Cappella

SENZA A Cappella (SENZA) 是一隊混聲無伴奏合唱組合,於 2018 年正式推出第一首原創歌〈 四分鐘 〉。所謂 Acapella,即所有樂器、和音、敲擊都由人聲演繹;而「 Senza 」一字本為意大利文,解作「 沒有 」,跟組合「 沒有伴奏 」的風格相符。組合希望在兩年內可以創作更多自己的歌並推出第一張專輯。

Charming Way

Charming Way 是 2011 年成立的香港獨立樂隊,他們的音樂被形容為具有復古味的Alternative Rock。成員分別有主音張明偉 (Aaryn)、鼓手林鋌軒(Hin)、結他手黃嘉麟(Kalun)和低音結他手李兆偉(Ajax)。 通過將九十年代盛行的英式音樂與廣東曲式的旋律融為一體,他們創造了一種既懷舊又新穎的音樂風格。

【K11 漫遊系】 Charming Way X 木子 LILI FOREST 音樂浪游歷程

SUNSET OR RISE

音樂組合 SUNSET OR RISE 於 2016 年 11 月成立,由男主音及結他手 TOMY HO 及女主音 TAMMY KWONG 組成。音樂風格偏向節奏鮮明的曲風「 SUNSET」和「SUNRISE」兩個本體同一也相對的狀態代表著「一體的世界」裡「各種人生相對的想法」,而我們每一個人經歷的千千萬萬個選擇成就了今日的自己。二人對音樂的熱誠,使他們決心以音樂創作與世界分享他們對人生的想法。音樂風格偏向節奏鮮明的曲風,但不限於某一個特定的類型,演出方式亦不限,希望能在音樂創作及演出上造出不同的可能性。

iii

「 享受在台上的每一刻,喜歡用肢體跟觀眾交流,亦希望將自己眼中的世界透過曲、詞、編呈現出來,音樂風格還在不停探索中。」

本地獨立樂隊 SoundTube 主音,畢業於香港演藝學院,主修作曲。於 2017 年參加「 2017 臺北周末音樂不斷電 」比賽,順利入圍並獲邀到台灣進行實地徵選。除了製作自家作品外,亦會為廣告及微電影配樂,最近的作品有黃飛鵬導演的〈一雙〉。

雅兒 x iii - 斷線的氣球 :看完「格雷」戲很爛 但OST啟發了新作

TTNN III 特典 - SoundTube:音樂是啟發思考的藝術

Clave

Clave 成立於 2015 年尾,初期以 neo-soul 風格為主,期後把 funk、city-pop 及 fusion 等風格加入創作中。樂隊除了在這次展演中演出,他們也會在響朵音樂節中亮相。

Club Fiasco

Club Fiasco 是一隊由音樂人 Herman Kwan 和 Modern Children 主音歌手 Kenneth Tsang 組成的音樂組合。他們的音樂風格以 80-90 年代的 electronic music 為主調,所製作的音樂比較輕鬆和「 chill 」的氛圍,令聽眾能放鬆心情,享受其中。

特別表演嘉賓:

Cloudian

Cloudian,意思是「 在雲上的人 」。音樂風格主要以搖滾為主,亦融合了其他音樂元素,如 melodic、harmonic modern rock、epic rock 及 pop rock 等。雖然他們來自韓國,但一樣和一眾香港獨立音樂人一樣,想把平凡生活化成神話,並以音樂記錄下來。希望人們在聽到 Cloudian 的音樂時,能聯想起電影的情節,猶如在觀賞一部電影一樣。

