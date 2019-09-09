平伏心情再出發 - 聽聽瑞典 Ellen Arkbro 的 ambient 作品

這兩個月大家的情緒都受盡煎敖，即使不情願，也要為自己身心健康著想，才能續向前行。科學研究也說過聽一些 ambient 音樂有助抒解抑鬱的情緒，今次和大家分享一下瑞典的音樂人 Ellen Arkbro 的「 抒緩 」音樂作品吧。

瑞典作曲家 Ellen Arkbro 不會讓外來的人與事妨礙她的音樂/聲音創作。她推出過的兩張專輯有著非常簡單的標題 —— 2017 年的《 For organ and brass 》和今年 6 月時的《 CHORDS 》，沒有隱喻，一如其名要大家放開心扉聽音樂。Ellen Arkbro 的作品是緩慢而有條理，選擇的樂器不離風琴，當然也會用其他，但大家要留心的，是其音色和調子。

你愈聽她的音樂愈久，會發現 Ellen Arkbro 的作品愈有神秘感。但那神秘感不是來自用的樂器，如《 CHORDS for guitar 》已經告訴你用了甚麼樂器，反而要留心的，是那份冥想感和質感。在 Ellen 的 bandcamp，她這樣簡介她的專輯《 CHORDS 》：「 旨在引起人們對空間聲音存在方式的關注，以及音調和諧對環境的影響。你可以用耳機上欣賞，但最能感受到這 ambient 威力的，仍是用大型 speakers，這才夠 immersive。

來，廢話不多說，如果大家還有心神、心機的，聽聽吧。好人一生平安。

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