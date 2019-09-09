社會可以迫到一個人多盡？歷年的 The Joker 笑聲變化

笑，可以是真笑、假笑、開心笑、苦中作樂笑，也可以是走入瘋狂的笑。即將在 10 月上映的DC 漫畫改編電影《 Joker 》，是作為這個漫畫角色的起源故事，也根據動畫《 Batman: The Killing Joke 》作啟發。在《 Joker 》上映還有一個月的日子，扭耳仔和大家重溫一下 Joker 歷年來在電影中的獨特笑聲。

The Joker 這一個漫畫經典歹角，由 Bill Finger、Bob Kane 和 Jerry Robinson 創造，啟發自 1928 年電影《 The Man Who Laughs 》內 Conrad Veidt 演的 Gwynplaine 一角的模樣。Joker 於 1940 年第一集《 Batman 》漫畫中出現，自此成為大家熟悉的人物。

而第一位在電影真人扮演 The Joker 的，就是 Cesar Romero 於 1966 年的電影版；1989 年由 Tim Burton 執導的電影則有 Jack Nicholson 演這一個帶有黑色幽默的角色；2008 年的《 The Dark Knight 》，也是最多人印象水深刻的一套 Batman 電影，已故的 Heath Ledger 成為了深入民深的 Joker 形象，也為他帶追頒的一座奧斯卡。到最近的，就有《 Suicide Squad 》時的 Jared Leto，大家可以這 supercut 剪輯中重溫：

即將 10 上映的《 Joker 》，則是專屬電影，不會和甚麼 M 電影宇宙、D 電影宇宙再有聯繫，由 Joaquin Pheonix 主演，在預告片中只聽到一下他的笑聲，且仍未是「 Joker Mode 」的樣子笑，但也是這些懸念，令大家更有興趣入場觀看。

當然，說到 Joker 的笑聲，怎能不提 Mark Hamill 為動畫的配音，自 90 年代起的《 DC animated universe 》就找他來為 Joker 配音，是很多 fans favorite 來的：

也令到 Batman 電玩系列《 Batman: Arkham 》請 Mark 來獻聲。

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