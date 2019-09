社會可以迫到一個人多盡？歷年的 The Joker 笑聲變化

笑,可以是真笑、假笑、開心笑、苦中作樂笑,也可以是走入瘋狂的笑。即將在 10 月上映的DC 漫畫改編電影《 Joker 》,是作為這個漫畫角色的起源故事,也根據動畫《 Batman: The Killing Joke 》作啟發。在《 Joker 》上映還有一個月的日子,扭耳仔和大家重溫一下 Joker 歷年來在電影中的獨特笑聲。

The Joker 這一個漫畫經典歹角,由 Bill Finger、Bob Kane 和 Jerry Robinson 創造,啟發自 1928 年電影《 The Man Who Laughs 》內 Conrad Veidt 演的 Gwynplaine 一角的模樣。Joker 於 1940 年第一集《 Batman 》漫畫中出現,自此成為大家熟悉的人物。

而第一位在電影真人扮演 The Joker 的,就是 Cesar Romero 於 1966 年的電影版;1989 年由 Tim Burton 執導的電影則有 Jack Nicholson 演這一個帶有黑色幽默的角色;2008 年的《 The Dark Knight 》,也是最多人印象水深刻的一套 Batman 電影,已故的 Heath Ledger 成為了深入民深的 Joker 形象,也為他帶追頒的一座奧斯卡。到最近的,就有《 Suicide Squad 》時的 Jared Leto,大家可以這 supercut 剪輯中重溫:

即將 10 上映的《 Joker 》,則是專屬電影,不會和甚麼 M 電影宇宙、D 電影宇宙再有聯繫,由 Joaquin Pheonix 主演,在預告片中只聽到一下他的笑聲,且仍未是「 Joker Mode 」的樣子笑,但也是這些懸念,令大家更有興趣入場觀看。

當然,說到 Joker 的笑聲,怎能不提 Mark Hamill 為動畫的配音,自 90 年代起的《 DC animated universe 》就找他來為 Joker 配音,是很多 fans favorite 來的:

也令到 Batman 電玩系列《 Batman: Arkham 》請 Mark 來獻聲。

