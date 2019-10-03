Minimalism 所拉出的一些空間 - 13月終了的畫面與音樂

除了團名，13月終了（ Undecimber Fin. ）還有些特別的地方，曲風不明是其中之一。他們難以被歸類在台灣目前的獨立音樂光譜中，一首曲子常拼貼了數種風格，熟悉中又有點距離感，反映出各個團員的背景。

13月終了在 CINEMA SESSIONS 玩一遍。

「我算是從小學音樂長大，大學以後就是以作曲為主。」鍵盤手周莉擁有音樂學院背景，剛結束 CINEMA SESSIONS 錄製、走出錄音間時說道。她平時會接劇場配樂，私下聽 Steve Reich、Radiohead，也愛 J-rock。「我覺得自己的音樂跟 minimalism 蠻像的，創作的起源比較是有畫面，或是詞先寫出來，都是比較有幫助的依據。」

他們是如何組成的呢？最初，周莉、主唱康、吉他藥仙在學校認識，在合作一場演出之後，組了這個樂團，陸續加入有待過金屬團的貝斯手無品，以及玩過後搖、英搖團的吉他手林克，正式成立已有 4 年多。

+ 4 + 3 + 2

鼓手 Mipu 在去年加入，他是藥仙的弟弟，最近成為大學新鮮人，因此即將離開樂團展開大學生活。「 從草東沒有派對得金曲獎之後，開始使接觸獨立音樂。」Mipu 偏好有律動的音樂。「 我比較喜歡爵士、放克那塊。」

13月終了的另一個特別之處在於，歌曲不像大多有主唱的流行樂，是由反覆的主歌、副歌構成，反而像是電影劇情，以「線性」的方式進行，作品擁有配樂的概念，畫面感更強。他們習慣先建構作品主要的雛形——康先寫詞，周莉會完成曲子，再交由團員們編曲——大家各司其職將作品完成，個別的戲份不會過多，同時保有鮮明個性。

如同他們不疾不徐的音樂氛圍，13月終了維持自己的步調前進。去年，首張專輯《宋咪》問世，紮紮實實地收錄 13 首作品，雖尚未在市場上造成轟動，但，有不少樂評與識貨的樂迷，對這張專輯有著很高的評價。

「專輯名稱《宋咪》，這個名字的來源，來自於小說《雲圖》裡面的角色，她是一位複製人，身上有塊胎記，故事圍繞在輪迴、人做出來的選擇，導致某種善或惡的循環有關。」康在受訪時說，她從戲劇系畢業，從事表演工作。「不是說專輯就是完全在講這件事，而是我們對於世界、社會的想法。」

此次 CINEMA SESSIONS ，他們將《宋咪》裡的《答答答》與《躺一躺》編成現場版，《答答答》是最早完成的作品之一，歌詞出現「小男孩」與「胖子」，是二戰時美軍投向日本的原子彈所引發的聯想；《躺一躺》的歌詞受電影《絕美之城》啟發，探討關於人衰老的過程。

專輯《宋咪》之前就是在玉成戲院錄音室錄製，因此團員與錄音師 Andy Baker 已有一定的默契，他們認為 Andy 在製作層面給予了很大的幫助，彼此間有很大量的溝通。「他聽我們的 demo，說我們像 Pink Floyd 或 Radiohead。」藥仙笑說。「那一陣子英文變比較好，以為 level 可以 keep 住，結果錄完專輯之後，又退回來了。」

「台灣的樂團文化，似乎真的在蓬勃發展，大家都很踴躍地，把自己的作品用各種形式記錄，同樣的曲目用不同的形式展現的話，我覺得一定是有幫助。」他說。

13月終了希望這次的 CINEMA SESSIONS，能夠讓已經是樂迷、或是還不知道他們的大家，細細品嘗。

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