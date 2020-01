Metal 版《 The Witcher 》劇集主題曲會是怎樣的？

對!又是和(迫)大家看看/聽聽《 The Witcher 》劇集有關的消息了!之前分享過這奇幻劇集中的歌曲,其中的《 Toss A Coin to your Witcher 》很多 Witcher fans 都是日日在哼著唱著呢。有位 YouTuber 就弄了個「金屬版本」( Metal cover )…

自命為「 Rock & Metal Singer 」的 YouTuber Dan Vasc,弄了兩首 Metal 版本的《 The Witcher 》劇集歌曲,有《 Toss A Coin to your Witcher 》和《 The Song of the White Wolf 》...

嗯,聽完,是不是「很 Metal 」、好不好聽就見仁見智,但可以令到不少人都因為這首「洗腦歌」入了腦,都是件有趣的事。好,大家再聽原曲洗洗腦吧!(一小時版!)

Netflix 做嘢!女作曲家要求推出《 The Witcher 》劇集原聲大碟

啊,還有《 Toss A Coin to your Witcher 》的各國語言版本!配上 Panda musk 的動晝,真是一流!(笑)

《 The Witcher 》預計 2 月開拍第二季,2021 年於 Netflix 播出。

