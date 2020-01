Netflix 做嘢！女作曲家要求推出《 The Witcher 》劇集原聲大碟

上個月 20 日在 Netflix 首播、改編自 90 年代波蘭小說作家 Andrzej Sapkowski 主理的奇幻故事《獵魔士》( The Witcher;波蘭語:Wiedźmin ),得到不少忠實 fans 及初接觸的劇迷觀迎,除了超越 Disney+ 的《星戰》宇宙劇作《 The Mandalorian 》成為美國最渴望看到的電視劇外,也確定了第二季將在 2021 年播出!但還有一樣令 fans 津津樂道的,就是在劇集中出現的配樂和歌曲!究竟 OST 會不會正式推出呢?

其實早些時候介紹過《 The Witcher 3: Wild Hunt 》電玩中有著斯拉夫文化( Slavic cultures )的音樂,大家可以重溫一下:

大隻佬 Henry Cavill 演《 The Witcher 》 同聽音樂有咩關係?

好了,那劇呢?劇集故事劇本是由 Lauren Schmidt Hissrich 及她的團隊編寫,而劇中的配樂和歌曲,則是由俄羅斯女作曲家 Sonya Belousova 和瑞士作曲家 Giona Ostinelli 主理。兩人都來頭不小,Sonya 在 5 歲時已開始學鋼琴,13 歲就贏得「 國際 Valery Gavrilin 作曲大獎」,又曾為 Stephen King 小說改編的著作《 The Mist 》一劇、SXSW 官方精選電影《 M.F.A. 》,和芭蕾舞劇《 Orchis 》製作配樂;Giona Ostinelli 則為過不同影展如 Sundance、Tribeca、Cannes、Palm Springs 中的電影製作過配樂。而 fans 在看劇過程中,最著迷的一首,當然是由劇中演 Jaskier 的 Joey Batey 主唱的《 Toss A Coin To Your Witcher 》了

還有另外三首《 Geralt Of Rivia 》、《 The Song of The White Wolf 》及《 The Last Rose of Cintra 》都是在劇集中令人印象深刻的。也可以說雖然劇是主要改編小說,但這配樂都是最有電玩《 Wild Hunt 》的感覺:

很多 fans 都希望 Netflix 會如為《 Stranger Things 》一樣,為《 The Witcher 》推出正式的 OST 專輯。主理人 Sonya Belousova 更在自己的 Instagram 分享了完整的 song list,「開到聲」叫 Netflix 想一想推出 OST 專輯的可能性,fans 都紛紛留言叫好!Hey Netflix,Your Move!

當然大家真是忍不住想聽聽配樂的話,可以到 Versus Music Official 的 YouTube 頻道,有一個完整的 OST playlist 可以聽到。

也不妨重溫《 The Witcher 3: Wild Hunt 》的電玩配樂現場演奏會啊~

法國新浪潮女神逝世 - Anna Karina 開金口唱過哪首歌?

《神奇女俠 1984 》預告片與《 Blue Monday 》有甚麼背後故事?

《 AHS: 1984 》用的音樂比《 Stranger Things 》更 80 年代!

誰看守守護者?NIN 翻唱 Bowie 名曲 劇集《 Watchmen 》播!

紐約唱作女生「pop 的蛻變」?Vérité 第二專輯《New Skin》

重溫日本工業音樂石川忠經典作品 - cyberpunk 驚慄《鉃男》配樂

Dark Fate 之前 -《未來戰士》經典片頭曲創作的背後!

Camera Obscura 能走出成員離世陰霾再推出新作嗎?

《危險人物》上映 25 周年 經典跳舞場面首歌你記唔記得?

為 Sigur Rós 拍攝 mv 女導再與沙拉保夫合作電影《Honey Boy》

聽聽《The Matrix Revolution》終回戰 — 配樂內的梵文歌詞

【有戲聽】電影中要舉起傘的雨中場景 - 你記得哪些?