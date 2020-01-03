Netflix 做嘢！女作曲家要求推出《 The Witcher 》劇集原聲大碟

上個月 20 日在 Netflix 首播、改編自 90 年代波蘭小說作家 Andrzej Sapkowski 主理的奇幻故事《獵魔士》（ The Witcher；波蘭語：Wiedźmin ），得到不少忠實 fans 及初接觸的劇迷觀迎，除了超越 Disney+ 的《星戰》宇宙劇作《 The Mandalorian 》成為美國最渴望看到的電視劇外，也確定了第二季將在 2021 年播出！但還有一樣令 fans 津津樂道的，就是在劇集中出現的配樂和歌曲！究竟 OST 會不會正式推出呢？

其實早些時候介紹過《 The Witcher 3: Wild Hunt 》電玩中有著斯拉夫文化（ Slavic cultures ）的音樂，大家可以重溫一下：

大隻佬 Henry Cavill 演《 The Witcher 》 同聽音樂有咩關係？

好了，那劇呢？劇集故事劇本是由 Lauren Schmidt Hissrich 及她的團隊編寫，而劇中的配樂和歌曲，則是由俄羅斯女作曲家 Sonya Belousova 和瑞士作曲家 Giona Ostinelli 主理。兩人都來頭不小，Sonya 在 5 歲時已開始學鋼琴，13 歲就贏得「 國際 Valery Gavrilin 作曲大獎」，又曾為 Stephen King 小說改編的著作《 The Mist 》一劇、SXSW 官方精選電影《 M.F.A. 》，和芭蕾舞劇《 Orchis 》製作配樂；Giona Ostinelli 則為過不同影展如 Sundance、Tribeca、Cannes、Palm Springs 中的電影製作過配樂。而 fans 在看劇過程中，最著迷的一首，當然是由劇中演 Jaskier 的 Joey Batey 主唱的《 Toss A Coin To Your Witcher 》了

還有另外三首《 Geralt Of Rivia 》、《 The Song of The White Wolf 》及《 The Last Rose of Cintra 》都是在劇集中令人印象深刻的。也可以說雖然劇是主要改編小說，但這配樂都是最有電玩《 Wild Hunt 》的感覺：

很多 fans 都希望 Netflix 會如為《 Stranger Things 》一樣，為《 The Witcher 》推出正式的 OST 專輯。主理人 Sonya Belousova 更在自己的 Instagram 分享了完整的 song list，「開到聲」叫 Netflix 想一想推出 OST 專輯的可能性，fans 都紛紛留言叫好！Hey Netflix，Your Move！

當然大家真是忍不住想聽聽配樂的話，可以到 Versus Music Official 的 YouTube 頻道，有一個完整的 OST playlist 可以聽到。

也不妨重溫《 The Witcher 3: Wild Hunt 》的電玩配樂現場演奏會啊～

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