The Clash 會有專屬傳記電影？導演：「十年後吧」

傳記式電影一直都是電影界一直推崇的片種,夠吸引嘛,又可以以片中在生或不在生的角色直接去叫好又叫座,即如早些年講述 Johnny Cash 的《 Walk The Line 》、Bob Dylan 的《 I’m Not There 》或是近期點的講 hip hop 樂隊 N.W.A. 的《 Straight Outta Compton 》、說出 Queen 主腦 Freddie Mercury 生涯的《 Bohemian Rhapsody 》和英國歌手 Elton John 的《 Rocketman 》。

一些傳奇的樂隊如 The Beatles 、The Rolling Stones 、Radiohead 、 AC/DC 等等都有精彩好看的紀錄片去訴說他們的歷程。最近又與傳記式電影扯上關係而響起的樂隊名字,是 The Clash。

1976 年組成的英國 punk rock 樂隊 The Clash,正直是在 post punk 及 new wave 爆發的時候,主音/結他 Joe Strummer 、結他手 Mick Jones 、低音結他手 Paul Simonon 和鼓手 Nicky Headon,將 reggae、dub、funk、ska 和 rockabilly 帶入 punk 之中。樂隊六張推出過的專輯頭五張包括《 London Calling 》、《 Combat Rock 》都是經典之作,雖然最後樂隊成員反目,最後一張專輯《 Cut the Crap 》變成了他們的「crap」,The Clash 也就這樣完結了十年的音樂歷程。

但這十年正正是傳記式電影的好題材。為《 Rocketman 》執導的英國導演 Dexter Fletcher 在最近的訪問中就談及這個構思。接替因私人問題退出《 Bohemian Rhapsody 》導演一職的 Dexter 對 NME 說:「他們( The Clash )幾年前有套講述自己的電影( 1983 年由 Joe Strummer 編寫的《 Hell W10 》),不過再來一次 The Clash 的自傳電影這個構思相當有趣。但我暫時都不想再拍這類電影了,已連拍兩套,The Clash 的電影?可以十年後吧,我相信那時樂隊成員仍健在,這就更好了。」

英國導演 Dexter Fletcher (網上圖片)

The Clash 的名曲《 Should I Stay or Should I Go 》是最為人熟悉的,劇集《 Stranger Things 》也響起過

其實 2016 年電影《 London Town 》也是半套 The Clash 的電影,當中有 Johnathan Meyers 演 Joe Strummer 呢

好,再聽一下《 Rock the Casbah 》

