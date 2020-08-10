JB生日出歌《搵啲野寫》Diss ERROR華dee笑佢：撈rap唔掂返來跳舞

同時活躍在rap及跳舞界的JB，曾在跳舞比賽被當時的主持同屬舞者的華Dee諷刺：「撈rap撈唔掂，返來跳舞？」，後來華Dee亦在「重操嘻哈」以rapper身份發表作品，一首《衰跑車》成為JB恥笑及反擊的素材。

最近本地hip hop界花生特別多，Dough-Boy、Tommy Grooves、 Seanie P出歌《屈鳩我》一眾受「私人恩怨」影響的rapper現身MV，當中JB出現令聽眾引起好多聯想，質疑他的政治取態，但認知事件的人，明白整首歌其實是在聲討一些「過去」的私人恩怨。

臨近生日的JB剛剛新歌《搵啲野寫》，希望賀一賀同是即將生日的「華dee」，《搵啲野寫》的歌詞充滿著對Dee過往言論及作品的諷刺。

乜撚嘢歌 我都可以跳到 I can dance any time man try me bro JB《搵啲野寫》

華dee曾在個人專訪中表示一個舞者應該聽到任何音樂，都可以立即起舞，作為一個舞者應該要多去比賽.....未知因為華dee是否因為腳傷而減少參賽，常現身街舞比賽的 JB 在歌中提出質疑。

衰你老母跑你老母車 JB《搵啲野寫》

曾笑言自己是 TV rapper 的重操嘻哈 (Retroll Hip Hop) ，為自己的作品質素戴上頭盔，但當成員涉及與其他 rapper 有私人恩怨，出一首質素更高的作品去反擊，這就是 hip hip 的Diss文化。在去年六月的事件發生後，重操嘻哈 (Retroll Hip Hop) 以《衰跑車》暗諷丈夫經常OT同時愛好偷情的已婚女士(簡稱兩隻字： _ _ )，題材搶耳，但一些成員的flow，明顯出現有力不從心的情況。

JB《搵啲野寫》亦刻意採用藍色的色調，以「蕃茄」「跑車」不斷笑對方的內容欠缺深度，片尾更出現當日「華dee」取笑 JB 「撈rap撈唔掂，返來跳舞？」的錄影片段。