Oasis《(What's the Story) Morning Glory?》廿五周年專輯將推出

「And after all, you're my wonderwall」大家常常聽、常常唱,收錄着這首歌、Oasis 第二張專輯《(What's the Story) Morning Glory?》下個月就是廿五周年的大日子,當然要慶祝一下!特別版黑膠即將推出,樂迷忠粉要把握機會了!