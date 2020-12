Bob Dylan 全數作品版權 3 億美元售予環球唱片

做唱作人可以發達?只要你是 Bob Dylan 就可以了。據各大媒體報道,Bob Dylan 將其所有作品的版權,全數售予環球音樂集團(Universal Music Group),《The New York Times》指這項交易達到 3 億美金!

在這個暫時是音樂界中最大的收購,內裡包括了超過 600 首 Bob Dylan 的歌曲,這些作品原本都是由他自己擁有及管理,如《Tangled Up In Blue》、《Blowin’ in the Wind》、《Like A Rolling Stone》、《The Times They’re A-Changin’》等等,所以也令這次的收購來得這樣高價。

歌曲版權由 1962 年起的作品,至到今年 Bob Dylan 的專輯《Rough and Rowdy Ways》都包括當中。但未來的新作版權仍歸 Bob Dylan 擁有。

有指樂迷擔心歌曲會被「亂用」到「不合適的場合或廣告中」,UMG 的出版部門總監 Jody Gerson 說「這位史上最佳唱作人,他對文化的貢獻和重要性已非筆墨所形容。現在我們可以成為這些作品代表,是一份殊榮和責任。」聽住先、信住先吧。之後任何其他音樂人、歌手翻唱這些作品,UMG 都會收取一定數目的版費。

Bob Dylan 伯伯則對這信消息未有任何聲明和評論。

