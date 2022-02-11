Rapper專訪｜不死守特定風格局限發揮　JB：最想挑戰雷鬼音樂

要數本地炙手可熱的說唱歌手，是次嘉賓 JB 絕對是其中之一。由於份屬點頭之交，而 JB 有些霸氣，本人多少有些緊張⋯⋯然而言談間，我發現有態度與有禮貌其實可以並存。一來一往之間，JB 有不少讓我意外的妙語連珠，各位看官慢用！



家庭環境決定一個人的成長與愛惡，父親作為鼓手，自小在家播放 Jazz 與 Funk 音樂，相信已在冥冥中為 JB 建立了聽音樂與律動的基礎。JB 自 2011 年接觸街舞，翌年開始創作自己的 rap。習舞日子，JB 吸收過不少音樂養份。而啟發 JB 開始 Rap 的不是誰人，而是當時的生活。「無話受邊個啟發⋯⋯最主要時跳舞有啲街show，有人會 rap，覺得幾得意。同埋本身對押韻幾有興趣，跳舞啲歌有啲係純音樂，便嘗試將自己寫嘅嘢擺落純音樂上。」

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成為人盡皆知的說唱歌手前，JB 在 Popping 界別已嶄露頭角，曾活躍於 Dance Battle（鬥舞）活動，後來甚至擔任評判。要在 Battle 裡突圍而出，最重要是在 DJ 播放任何音樂，舞者都能即席將身體律動緊緊配合音樂節奏。 這種 Freestyle 思維，想必也幫助 JB 在說唱路上走得更遠。未有深究 Freestyle 的我，當然趁機訪問一下，Freestyle 對 JB 而言是怎麼一回事？

「Freestyle 主要係擺自己喺一個無限定無規則嘅狀態下做嗰件事，亦唔會諗咁多。而家個音樂係咁，（在乎）點樣將我身體嘅 Groove 或文字擺落去而件事係順嘅。」聽到 Freestyle，不少人都怕怕（包括我，可能其實只有我sor），如何戰勝恐懼？「要知點樣令自己進步，首先要知道自己驚咩⋯⋯要知自己唔敢，係因為有包袱？覺得自己廢？定覺得自己無專心練而建立唔到自信？⋯⋯何況藝術世界裡面都無對與錯，究竟驚緊啲咩呢？」

無論是音樂風格還是內容，JB 都不甘死守特定範疇；〈西遊記〉本為四大名著，經 JB 妙筆一揮，水簾洞與金剛棒都不禁讓人面紅耳熱、〈得個等〉道出面對疫情，重返日常遙遙無期的無奈、〈為咗錢〉揭開在城市狹縫裡堅持創作的朋友與自己，在成名背後面對的掙扎⋯⋯

嘗試過將 Boom Bap、Jazz、Dancehall 音樂類型融入自己的曲詞，JB 如何形容自己的創作風格？「我無㗎。如果我斷定咗自己係呢個 Style，我會局限自己嘅發揮。或者可以話我仲搵緊（創作方向）。但我 make sure 自己做每個 Style 每個 Genre 都係舒服，做緊自己。」如何定義「有 Style」，JB 如是說：「唔係做死一兩樣嘢就叫有 Style，而係做每一樣嘢都有自己先叫有 Style，一位好勁嘅人話我知嘅。」

問到最想挑戰的音樂風格，他的答案是雷鬼音樂。「好Reggae 嘅 Style 的律動很難捉摸，尤其是（雷鬼音樂的）唱腔⋯⋯好難話做就做。」JB 今年推出的作品〈火機〉則初試以 Dancehall 節奏，幽默道出火機頻頻消失的心聲。談到香港雷鬼音樂，呀鼠（Mousefx）可謂絕無僅有能演活廣東話與雷鬼唱腔的 OG。在我看來，JB 聲音的可塑性之高，要創作出令人驚喜的香港雷鬼作品，相信指日可待，也值得期待。

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