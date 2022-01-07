Matrix22世紀殺人網絡4｜白兔配迷幻名歌推劇情　後設虛構最驚艷

早前聽聞《22世紀殺人網絡》（Matrix）重啟消息時，很抗拒，直覺狗尾續貂，不想愛片遭爛尾。



Trailer 出來後，發現用了六〇年代舊金山迷幻搖滾天團 Jefferson Airplane 的嬉皮國歌〈White Rabbit〉，眼耳當場一亮，隨即看到片中一幕竟然出現經典童書《愛麗絲夢遊仙境》！〈White Rabbit〉這首歌靈感就是來自這本書，開啟所有虛實迷幻旅程的起點就是那隻白兔。

是的，《愛麗絲夢遊仙境》是當時嬉皮聖經之一，披頭四（The Beatles）的 John Lennon 即是此書愛好者。

記得嗎，愛麗絲一下吞這個蛋糕一下喝那個藥水，變大變小變來變去，超現實場景一個接一個，你叫當時熱愛迷幻藥的嬉皮們怎能不愛！

很多人猜測 Lewis Carroll 當時構思出這故事時肯定有嗑些什麼東西，不然怎會有種麽濃的迷幻感……事實上他是在跟牛津大學校長一家人遊河時的船上想出故事雛形，然後講給校長女兒們聽（其中一位便叫 Alice），所以他應該是 clean 吧……但誰又知道之後開始創作完整故事的日子中，他是不是常常拿什麼來佐……

Matrix 4 正片有沒有用〈White Rabbit〉我還不知，但肯定有《愛麗絲夢遊仙境》那幕，由此推敲電影氣氛大概可略知一二。

所以看來虛實與心物哲學辯證仍是主題；假設 Neo 真復活，又可扯到神學。當年設定的 AI 背景，在這 2021 年又更顯真實，甚至元宇宙（metaverse）正在熱頭上。只有 virus（病毒）退燒，但卻由電腦轉成真實世界中的 COVID。而且現在 virus 的危害力遠不及 trojan（木馬），傳統病毒破壞對象是單一裝置，木馬則不走破壞老路，而是威脅、綁架與勒索，搞唯心那套。

期待一個更加混亂、迷幻的母體！

昨晚繼續窩酒吧，說進了新酒，當然要嚐鮮。這酒有意思，酒標上寫著「Fermentation with Imagination」（以想像發酵），酒款名為 White Rabbit，我取 dark ale 來喝。

是怎樣，這麼有梗就對了！在我要去看片的前一晚，給我喝到白兔？！

還 99% sugar free？是叫我不要腦補太多的意思嗎？人家 Grace Slick 都說 feed your head，但卻不要補糖？若沒有糖那酵母吃什麼來吐 CO2？

【延伸閱讀】Martix 4懶人包｜22世紀殺人網絡：復活紀元 入場前必睇劇情回顧（點圖放大看看）▼▼▼

+ 7

看後

今晚看完，我不會爆雷的，不過我懂了為什麼看過的人多數是負評，但我也要必須誠實表達自己感受：整個後半段，我眼角都是濕著在看。

不知道別人怎麼想，但我這個 Matrix 鐵粉，這二十年來心目中 Matrix 的靈魂，不是第一集的酷勁，不是第二集的玄虛、不是第三集的金光，而是最後衝出烏雲短暫見到陽光的那一幕。

那一幕代表著相信、希望與愛，失明的 Neo 得靠著 Trinity 才能抵達終點去犧牲。Matrix 三部曲演到最後，酷不酷已經不重要了，信任成為和平的關鍵，愛就是救贖。

【延伸閱讀】【22世紀殺人網絡4】導演親解為何復活「Neo」 背後原因非常催淚（點圖放大看看）▼▼▼

+ 19

所以重啟後，延續這條路線，我百分之百認可。那酷勁？總不能一直耍酷吧，再繼續耍酷就不酷了。金光呢？這年頭玩金光玩得過漫威嗎？

至於玄虛呢？這集有metafiction（後設虛構）的味道，這是最驚艷我的，讓我聯想到第四面牆的概念，以及卡爾維諾的小說。

要走出前三集的套路，本集我認為是成功的，只有一些刻意懷舊的部分我反而覺得冗餘。但如果過了二十年卻還想著老路、甚至拿來跟當今的金光英雄片比，那麼你當然會失望。

當然，一定會有人想問，我有沒有看懂劇情？我的答案是，那重要嗎？

我的確在觀賞過程中嘗試推敲來龍去脈以及可能的劇情走向，看完後也已有某種程度的定見。但從來我也不覺得我想的就是對的，而且別人的看法我也不置可否。二十年前的三集即已如此，遑論本集。更何況，那重要嗎？Feed your head，有自由腦補的能力與權力才是要緊的，Morpheus 都告誡我們這麼久了，勿忘。

結論：身為粉絲，我很喜歡！

【延伸閱讀】22世紀殺人網絡4│奇洛李維斯登雜誌封面 更多劇照及幕後花絮出爐（點圖放大看看）▼▼▼

+ 6

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：小白的窩，原文：Matrix: Resurrections，勿忘腦補的自由】