新興高層職位CMO音樂長　以音樂強化顧客體驗　星巴克百事都關注

你能想像音樂家也能夠進入大企業擔任管理職位嗎？



近期有一個新興職位「音樂長」（Chief Music Officer）正在企業中流行，聘請音樂家加入管理角色，替公司開發新產品，或是替客戶提供更好更升級的服務。

在2020年，一間在從事冥想事業的公司Headspace任命屢獲殊榮的歌手和詞曲作者約翰・傳奇（John Legend）為首任「首席音樂長」；今年3月，一家精品健身工作室Orangetheory也任命全球知名的藝術家、DJ和製作人史帝夫・青木（Steve Aoki）為首席音樂長。

約翰・傳奇每個月替學員策畫全新冥想清單

企業聘請音樂家加入，並且新增音樂部門來擴展自己的業務，意味著有越來越多的企業開始把「音樂」以及「聲音」作為顧客體驗中的一環。

約翰是美國歌手，同時也是詞曲作家、唱片製作人。2004年發行首張專輯《神采飛揚》（Get Lifted），就獲得白金銷量的佳績，最知名的作品當屬於2013年推出的單曲《一生所愛》（All of Me），曾登上告示牌百強單曲榜（Billboard Hot 100）第一位，並一度在多個國家排行榜上登頂。

在2020年時，他被冥想公司Headspace任命為首席音樂長，創造和分享正念生活內容，利用音樂的力量來提升會員的冥想之旅。在音樂方面，約翰每個月都會替學員策劃由不同音樂家組成的特別Focus播放清單。

Orangetheory未來計劃發布一系列由史帝夫主持的10組訓練

史帝夫・青木則是DJ、音樂製作人、音樂程式師，也曾發行許多上榜《Billboard》的錄音室專輯。

今年3月，史蒂夫加入健身工作室Orangetheory，擔任首席音樂長的職務，史帝夫透過音樂領域的專業知識來幫助該品牌提升其會員的體驗。到目前為止，史蒂芬已經策劃了四個「All Out with Aoki」課程，Orangetheory未來計劃發布一系列由史蒂夫主持的10組訓練。

未來可能會有越來越多的音樂家加入企業

音樂對許多人來說，是生活中不可或缺的娛樂，也有許多產業也瞄準這個商機，除了運動及冥想的產業投入音樂製作，連零售商也開始投入音樂。

美國知名的服飾品牌Abercrombie & Fitch證實，公司內有一名音樂協調員，作為其A/V （視聽裝置）團隊的一部分，負責處理視聽任務；注重顧客店內體驗的星巴克也曾提到，有2位具有音樂行業背景的員工正在為美國的門市策劃播放清單。

2014年開始，星巴克在Spotify上推出每週精選歌單。（Spotify）

聲音品牌代理公司Made Music Studio的總裁勞倫・麥奎爾（Lauren McGuire）表示，「可以從首席音樂長那裡受益的另一種品牌，是打造與音樂有著深厚文化聯繫的品牌，比如百事可樂和蘋果。」據百事公司娛樂營銷高級副總裁亞當・哈特（Adam Harter）稱，百事公司實際上有自己的內部音樂機構，名為Shakermaker。

Shakermaker團隊為公司的各個品牌提供有關所有音樂方面的建議，從歌曲授權到藝術家合作夥伴關係，百事可樂對此進行了深入投資，去年年底，百事宣布了一項名為百事音樂實驗室的新年度計劃。

麥奎爾預測，未來可能會有越來越多的公司加入首席音樂長的職位，替公司展開關於聲音或音樂的業務。

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