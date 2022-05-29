攝影集專訪・下｜放下記者證體會更多　葉英傑離開前線後攝影如常

離開新聞攝影行業，資深攝影師葉英傑（Bobby Yip）轉用大片幅菲林相機，邀請不同階層人士到影樓，為他們拍攝人像，探究香港人在疫下的生活如何，再將相片集結成書，並打算將收益不構除成本地捐贈受疫情影響的社福機構。這次不再如往常，以「攝影記者」身份訪問及拍攝他人，再行轉換作業的環境與工序，為葉英傑帶來不同的反思。

撰文：周穎瑤

編輯：蘇煒然



《生活如常－－疫下群像》書刊尺寸比想像中要大，不只筆者感到意外，連後來看到的同事也不禁感嘆。葉英傑表示覺得它是屬於傾向雜誌風格（magazine style）的攝影集，所以沒有用上硬皮封面。（蘇煒然攝）

影樓重現古典拍攝體驗

在數碼相機甚至手機大行其道的時代，影樓攝影並不普及，大多數受邀拍攝的人都向葉英傑反映，甚少會有如此的拍攝體驗，卻也感相當難得。不過，在影樓使用大片幅菲林相機一步步地拍攝，在從前本來是一種很貼地的體驗，只是物而罕為貴，如今感覺變得古典（classic）起來。「當使用的相機不同了，觀察被攝者的方法也不會一樣，與被攝者的溝通也不如以往用數碼相機採訪新聞時的模式。」葉英傑回憶，在拍攝之前，他們都會跟每位被攝者傾談差不多一小時，了解他們的故事和想法再行拍攝。

「疫情增加我轉行的勇氣，為興趣而工作。」Savina 從設計轉任紋身師，製片 Felix 手臂的紋身是她創作。（相片由葉英傑提供）

拍攝疫情也受疫情影響

使用大片幅相機拍攝的成本與步驟，卻完全不能與用記憶卡拍照的同日而語，裝菲林、按快門的每一個環節也更謹慎，一個眨眼倍感讓人懊惱；反正到頭來每個人大概只會拍攝四至六張菲林，甚至更少。「沒辦法，拍攝去到中段，從外國訂的菲林因為疫情未及寄到，有一段時間要『就住影』。」直到菲林用光了，拍攝被逼暫停6星期，那是2021年的事情。「所以說，整個企劃的過程也免不了滲透着疫情的影響。」葉英傑笑道。

撇一廂情願 感通被攝者顧慮

另有一些拍攝未能如願進行的，非因器材問題而是敗給人的心理負擔。暫時未有清潔工與保安員安心受邀拍攝，成為葉英傑一個小小的遺憾。「我邀請過數位清潔工參與拍攝，但都以怕被老闆解僱為由拒絕了。雖然未必真的會被解僱，他們就是害怕，尤其市道如斯。越是基層的人越會害怕。」

葉英傑談及，因各種因素，從事清潔行業的基層人士最難邀約；現只有一位在食堂洗碗的女工，其工作性質與清潔工較為相近，或可分享較接近的經驗。（蘇煒然翻拍）

群像中眾人都是戴着口罩拍攝，即使面容已被遮去一半，原來也無法讓這些清潔工們卸下心房。葉英傑坦言，如果仍有記者身份，邀約過程也許會更順暢，但現在也有更多體會。「戴口罩就不怕上鏡，大概只是一廂情願的想法，一個人接受採訪、分享自己的想法，背後可能有不為人知的心理負擔甚至實際影響。」他卻不願就此放棄，始終清潔工等在疫情的默默付出有目共睹，他們的身影應該也包含在這輯群像之中。「如果推出了這本攝影集，能讓當初拒絕過的一些行業的人接受邀約，或者我會繼續拍攝下去。」

問到他覺得現時最重要的人像是哪一張？「最後一張。」葉英傑回應起來不假思索，但他同時又很想賣個關子，筆者甚至書商都沒有得到他的允許，刊登展示那最重要的「最後一張」。筆者自行翻書一看，最後一幀人像是一位懷胎十月、服飾簡單的女子。葉英傑覺得，疫情中有人離世，也會有人出生，新生命帶來希望，不論是事件本身，還是為當事人身上的意義。

葉英傑不諱言，與每一位被攝者談論過很多，但每位只會挑選他們說過的一句話，一句足以點出他們代表的階層、但未必被時常觸及的想法。其餘的信息，留在人像之中讓讀者慢慢細味。（蘇煒然攝）

不願掉進知性倦怠 找另一拍攝視角

訪談的過程中，葉英傑很多次提及「新聞攝影」。在新聞前線打滾過33年，葉英傑做過大大小小本地與國際的硬新聞（Hard News），從菲林攝影到數碼攝影，從報館到國際通訊社，他見證新聞攝影的作業環境轉變，不諱言要不是退下了火線，可能也完成不了這樣的長期企劃。「始終要跟進處理每日的新聞已經累得要命了吧！」

每日追趕消息的狀態，也讓人容易流於公式化的作業－－在新聞現場捕捉人多排隊等吸睛的畫面，或是拍攝無數個戴口罩的面容，又或是跟拍一個受疫情影響的人的生活－－葉英傑眼看在這兩年間，太多人拍攝類似的圖片故事，既然自己有空間，就不願再掉入一種知性上的倦怠（interlectual laziness），只將注意力放到每日發生的事情上，轉而尋求一種宏觀的視角看待新冠肺炎疫情。如今與其討論這攝影集屬性仍否有新聞性，筆者卻認為這已接近人類學的研究方法，以小見大地看人類如何適應這百年一遇的災劫。

「不見對方口形，自己表情亦難顯露。盼疫情過去，大家回復正常交流。」使用透明口罩教師 William，是聽障人士，和手語傳譯員 Heidi，以手語表達「溝通重要」。（相片由葉英傑提供）

​​生活要如常

通過與不同階層、行業與境況的人詳談並進行拍攝後，葉英傑發現，當中難免有被迫捨棄及改變、甚至消極的情緒，但積極嘗試適應疫情的人也不少。「生活如常」這四個中文字，在葉英傑眼中卻隱含反諷的意味。「現在的生活怎會是如常呢？若然有如往常，我們早就可以脫下口罩了。正正由於我們的生活難以『如常』，但人仍是要繼續生活，那我們到底要如何在當中重新調整、盡量貼近正常生活？這就是這個企劃的核心。」他認為英文書名 “As Life Goes On” 不算是直譯，倒更引人反思，到底人該回首還是向前看，生活到底與什麼相比較：正常？往常？還是新常態？在這些群像之中，可能會有所啟發。

從新聞前線退下來，葉英傑從硬新聞拍攝模式抽身，有另一番體會。（蘇煒然攝）

後記



筆者自入行便認識葉英傑，在筆者眼中是位大大大前輩，多年來他緊守崗位，採訪過不少示威甚至海外天災。他突然在2018年末被迫從前線退下來後，並沒有尋找回歸新聞界的機會，當然基本上也從2019年的衝突前線中缺席。與葉英傑談起這個吊詭的錯過，他坦言能在同一家公司服務28年已覺難得，未能以記者身分採訪2019年的反修例示威沒有覺得不快，反而對於後輩同事能得到普立茲獎感到高興，認為對方能獨當一面協調海外同事在港採訪，努力有目共睹。



葉英傑說，他喜歡的是「攝影」本身（photography in general），只是碰巧遇上了「新聞攝影」，一種他喜歡也曾能賴以為生的範疇，退下來沒有代表放下相機。在個多小時的訪談過程中，我們花了相當的時間討論攝影器材，討論為何Richard Avedon的《In The American West》不算是紀實攝影，還差那麼一點點便要討論起何為藝術，就知道那位一向笑聲爽朗，不吝與人分享的前輩，還是如常的那位攝影人。

