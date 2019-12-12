特朗普不滿16歲環保少女通貝里當選《時代》風雲人物：「荒謬」

美國《時代》周刊12月12日公布年度風雲人物（Person of the Year），結果由16歲瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）獲選。位列五強名單之中的美國總統特朗普（Donald Trump），對此結果看來不滿意，他形容是「荒謬」（ridiculous），又叫通貝里應該要學會控制脾氣、要放鬆。

通貝里獲選《時代》年度風雲人物（時代周刊）

這位美國總統當天在社交網站Twitter轉發美國演員唐尼（Roma Downey）的一個帖子，唐尼在帖內恭喜通貝里當選《時代》年度風雲人物，但特朗普轉發帖子時寫上的評語，卻不是恭喜通貝里。

73歲的特朗普稱「這麼荒謬，通貝里必須學會控制她的憤怒問題，然後可以與朋友一起去看一齣好看的老派電影，放鬆吧通貝里，放鬆！」

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

在這次的《時代》周刊年度風雲人物評選中，特朗普也有入圍五強，名單上的其他人物除了通貝里外，也有美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、「告密者」（The Whistleblowers）和「香港示威者」。

除了特朗普外，他的長子小特朗普（Donald Trump Jr.）12月11日也在社交網站Twitter發文，對《時代》的評選結果公開表示不滿，小特朗普認為應該讓香港示威者當選年度風雲人物，而不是通貝里。

Time leaves out the Hong Kong Protesters fighting for their lives and freedoms to push a teen being used as a marketing gimmick.



How dare you? https://t.co/dnV9mESM6G — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 11, 2019

16歲的通貝里雖然年紀少，但自去年成名後，曾多次遭外國領袖批評，例如俄羅斯總統普京質疑她遭人利用、巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）形容她是乳臭未乾的小孩（brat）等。