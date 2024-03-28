著名藝術家徐冰任「文化推廣大使」　港府冀助擴濶藝術人才發展

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（28日）宣布，委任國際知名藝術家、曾任中央美術學院副院長的徐冰為「文化推廣大使」，任期5年。楊潤雄期望憑藉徐冰豐富的國際網絡，及教學和文化交流的經驗，協助擴闊本地年輕藝術人才在文化藝術領域的視野及發展。



楊潤雄今日出席委任儀式致辭時表示，徐冰是公認最有創造力及影響力的中國當代藝術家之一，其藝術作品不但體現傳統文化的美，而且結合當代藝術，為中華文化在國際藝術界上的推廣作出重要的貢獻。香港藝術館亦收藏了徐冰其中一件最廣為人知的藝術作品《天書》，作品結合古典與現代的元素，超越文化的界限，好比香港這個東西文化的交匯點，蘊含獨特的內涵。

楊潤雄期望憑藉徐冰豐富的國際網絡，及他在教學及文化交流的經驗，能協助本地年輕藝術人才前往內地或海外進行實習及藝術交流，擴闊他們在文化藝術領域的視野及發展。他又指，徐冰的藝術理念與藝術形式，將有助啓發本地年青藝術家的創意思維，善用香港軟實力，共同說好中國及香港故事。

徐冰對於獲委任為「文化推廣大使」深感榮幸，期望透過未來的合作計劃和即將展開的藝術項目，能培育香港年輕藝術人才，促進文化交流，及為年輕人展現才華創造機會。

曾任中央美術學院副院長 屢獲國殊榮

1981年畢業於中央美術學院並留校任教的徐冰，於2007年至2014年擔任學院副院長。1990年，他作為榮譽藝術家訪美，1999年獲美國麥克阿瑟「天才獎」；2003年獲得第十四屆日本福岡亞洲文化獎；2004四年獲得首屆威爾士國際視覺藝術獎，及於2007年獲頒全美版畫家協會的「版畫藝術終身成就獎」。徐冰的作品曾在世界各地多個美術館和場地展出，如大都會藝術博物館、大英博物館和紐約現代藝術博物館。此外，他曾於多個國際展覽參展，包括威尼斯雙年展和悉尼雙年展。