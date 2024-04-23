海關關長何珮珊訪巴林　共同簽署「認可經濟營運商」提供通關便利

海關關長何珮珊周一（22日）率領代表團到訪巴林，與巴林海關關長Shaikh Ahmed bin Hamad Al Khalifa討論海關合作事宜及簽訂「認可經濟營運商」（AEO）互認安排，以鞏固兩地的貿易關係，和進一步加強國際供應鏈安全。



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何珮珊一行亦參觀了哈利法·本·薩勒曼港，以及與香港總商會和香港巴林商會的代表團一同到訪巴林國際投資園區，以期增進香港與巴林在貿易及文化等領域的聯繫。

「香港AEO計劃」於2012年正式推行。是次與巴林簽訂的互認安排使香港與其他海關組織簽訂的互認安排增至15份。其餘14個已與香港簽訂互認安排的海關組織包括中國內地、印度、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、日本、澳洲、新西蘭、以色列、加拿大、墨西哥、印尼和中國澳門。在互認安排下，兩地AEO可受惠於兩地海關提供的通關便利，包括減少查驗和優先清關。