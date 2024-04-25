預算案辯論｜謝偉俊主動提無得撈　反問議會「格格都入」好處？

立法會今日（25日）完成一連兩日的本年度預算案二讀辯論，5月8日政府官員作回應。今日最後一天辯論中，選委界議員謝偉俊指，要審議預算案不容易，因為政府透明度不足，有時一句「商業秘密」即拒絕透露詳情。他向政府施政進言，指雖然治亂世要用重典，有時需要矯枉過正，但用了霹靂手段後，都要用回「菩薩心腸」，強調政府施政必須「攻心」得民意支持，方能事半功倍。



他更主動提及有人批評他與現屆立法會是「格格不入」，甚至來屆「無得撈」，形容對此是得啖笑，並反問假如議會「格格都入」，對社會有甚麼好處？



謝偉俊指政府施政必須「攻心」換取民意支持（立法會直播截圖）

謝偉俊表示，財政司司長在政府入不敷支情況下制定本年度預算案並不容易，同時議員要審議預算案也不容易，「特別係有評論話呢樣嘢係浪費呀，不過你哋（立法會）批㗎喎。」他指議員支持預算案整體，不等如支持每一項目，強調此大前提相信屬常識。

施政須「攻心」獲民意支持才能事半功倍

他指，要處理財政問題，不離開源與節流。要發展經濟：「要聚人、聚錢，當中不離信心、開心與安心」，要吸引中外資金或人才，挽留本地人才和資源，也不離安心、開心和信心。雖然治亂世用重典情況下，有時需要矯枉過正，甚至要針對某些社會情況通過一些重些的法典，但用了霹靂手段後，都要用回「菩薩心腸」，令大眾可以安心、對社會有信心。

他更列舉多個例子說明「攻心」的重要性，強調需要市民用心去拯救社會，包括金融風暴後，南韓市民會自行典當財產救國家等，強調若「攻心」工作做得不足，無論做幾多事，如政府大力推動旅遊、盛事經濟等，一方面希望吸引遊客，但同時又不斷「戰狼」式「趕客」，一切工作都是「白做」。

主動回應「無得撈」 謝偉俊：得啖笑

近日有建制報竟點名謝偉俊在2026年新一屆立法會，將會「無得留低」。他也主動提到有資深議員批評他與現屆議會是「格格不入」，甚至可能「無得撈」，他形容對當然是當然「得啖笑」。

格格不入，定格格都入好呢？假如議會格格都入，對社會有何好處？ 選委界立法會議員謝偉俊

他警告，當市民認為這個議會與他們無關，漠不關心、躺平的話，立法會或失去其關鍵地位，這對立法會而言沒有任何好處。 他強調，議會要爭取社會最大公益，如果議會所有人都是同一聲音的話，恐怕議員幫不了政府之餘，更讓社會覺得議會沒有權威性，因此他更需要小心避免。

審議預算案不容易 政府透明度低

謝偉俊稱，基於上述的精神，審批預算案實在不容易，因為政府的透明度不足：「一句商業秘密不能問。」他再舉例指，如特首政策組千萬元外判研究、前特首辦一年開支千萬是否用得其所、香港投資管理公司人手及投資回報不能公開等，令議員履行職責時十分果難。他再舉例指，政府用大量公帑外聘顧問，九東環保鐵路之前已用近千萬元做顧問研究，如今工程可能上馬，又要再用逾二億元做研究，特首政策組一年開支近三千萬，但其工作卻全部不公開，議員如何出謀獻策？

他強調，在社會資源緊絀，民生困難的情況，所有新政策都必須要關注民心，很多施政若能得民心即可可迎而解，否則事倍功半。