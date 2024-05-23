提改革醫委會動議　張宇人批醫醫相衞礙醫改　 多名行會同僚附和

立法會今日(23日）辯論由行會成員、自由黨黨魁張宇人提出，促請政府盡快改革醫務委員會無約束力議員議案。張宇人發言時指、在公眾心目中，每當提起醫委會總是聯想起「醫醫相衞」，保護主義及專業自主凌駕公眾利益等負面評價，促政府盡快改革醫委會，還市民一個公道。多名同時身兼行會成員的議員也發言支持改革，認為有必要改變醫委會以醫生委員佔絕大多數的局面。



醫務衛生局副局長李夏茵回應說，對建議持開放態度，樂意聆聽各界意見，她又指過去八年兩度檢討醫委會組成，並對條例作相應修訂，成效漸步浮現。



香港醫務委員會是屬法定機構，獲賦予權力處理本港執業醫生的註冊和紀律規管事宜，2018年生效的《醫生註冊條例》訂明，醫委會須由24名醫生和8名業外人士組成。

張宇人：成醫改「攔路虎」 保護主義礙輸入海外醫生

多年前曾提出改革醫委會私人條例草案的自由黨黨魁張宇人指，在公眾心目中，每當提起醫委會總是聯想起「醫醫相衞」，保護主義及專業自主凌駕公眾利益等負面評價。過去10年醫委會拖延處理、紀律投訴不符公眾期望，醫委會本應維護公眾利益，卻成為醫改「攔路虎」，質疑現時醫生成員佔醫委會佔比過重，外界聲音不足以進入醫委會。

他又指，醫委會籌辦的執業考試難過登天，批評醫委會和本地醫生持保護主義態度，多年來阻礙海外醫生獲官方許可，禁止輸入海外醫生，人手不足加上人口老化，以致市民輪候公共醫療服務時間極長，認為政府當局應盡快改革醫委會，還市民大眾一個公道。

張宇人又稱，立法會應在打擊保護主義問題上當仁不讓，《基本法》第142條沒有賦予任何專業團體完全自我規管，不容公權力干預，認為若有任何問題，政府應撥亂反正，促請當局盡快改革醫委會。

廖長江：堅持專業自主 更應保障公眾利益

同為行會成員、有建制派「班長」之稱的商界議員廖長江指，發生「小天瑜」和「鄧桂思」事件後，令部分市民認為醫委會處理投訴有「醫醫相衞」觀感，強調醫生一方面堅持專業自主，另一方面更應保障公眾利益，不應以守業自主為名行保護主義，重申全球多地監管機構愈來愈公開透明，以加拿大為例，業外人士佔醫生規管組織委員三分一，英國更有一半為業外人士。

醫務委員會職責包括醫生註冊及紀律事宜。（曾凱欣攝）

陳健波引分析指醫生選出的委員易混淆角色

另一位行政會議成員、保險界議員陳健波說，有分析發現由醫生選出的委員容易混淆角色，中大研究發現海外醫療規管近年有重要的轉向，他相信醫委會仍要有一定比例的醫生，但也要有政府代表、財務和法律專業人士，及代表公眾的各類代表。

選委界議員陳沛良說，醫委會委員組成比例，即使數年前的改革提升業外委員比例近一倍後，32名委員中，醫生委員佔仍佔比高達75%；對比同樣於近年改革監管架構的英國及澳洲，本港的業外人士比例仍然最低，雖然醫生技能及知識高度專業化無法取代，但於公眾觀感而言，香港業外委員佔比明顯有進一步改善空間。他也認為英國醫學總會的業外人士與醫生委員各佔一半，值得參考。

工聯會議員黃國批評醫委會在執業試的艱深程度不合理，令非本地培訓人才不合格，每輪合格率只有約10%，最多只有30%至40%，質疑執業試困難程度令不論外國或內地醫生「都搞唔掂」，促請改革執業試。

醫務衞生局副局長李夏茵指，面對醫療發展日新月異，任何機構都要主動適應新形勢、新挑戰，不能故步自封，指醫護專業和醫護的規管機構亦必須秉持自我革新的精神，以貼合世界發展的潮流和社會的期望。她說醫護專業奉行自主原則，意思是有責任自我檢視進步，是獲病人尊重的元素。

她說，過去八年先後於2016年和2021年，兩度檢討醫委會組成，並作出相應修訂，包括增加業外委員會參與，和吸引合資格非本地醫來港執業等；兩輪改革對醫生專業規管和效果已逐步浮現。她指，個別投訴平均處理時間，已由2016年時需時6年，至今縮短至少一半。