海關戰線｜卓永興出席保良局慈善首映禮　分享海關同事拍攝趣事

英皇電影《海關戰線》保良局慈善首映禮今晚（24日）舉行，收益將用於青年發展項目。署理政務司司長卓永興出席並致辭，稱香港海關十分支持香港電影業。除負責保護電影業的知識產權，更在不影響部門運作的情況下，全力配合今次電影拍攝，包括租借制服、船隻和船隊基地等。關長何珮珊也有出席首映禮。



署理政務司司長卓永興6月24日在《海關戰線》保良局慈善首映禮致辭。（政府新聞處圖片）

卓永興指出，海關的戰線的確很長，從「原子彈到雞蛋、白粉到奶粉」，都關香港海關的事。例如在防止及偵緝私運違禁品方面，由毒品、軍火、戰略物品，以至應課稅品、侵犯版權或違反商品說明的物品，以至動植物、瀕危物種、肉類、家禽、蛋類及配方奶粉等，都屬於海關管制範圍。

兩位夥計背影相當有型 轉身是學友跟霆鋒

卓永興稱，有海關同事跟他分享電影拍攝期間的趣事。「有一天，海關同事上班時見到前面件制服穿得特別貼身、看背影都相當有型、手持MP5輕機槍準備執勤的兩位夥計。他心想是哪裡新調來的夥計呢，這麼有型？當他們一轉身，一如大家所料，除了學友跟霆鋒，還會是誰呢！」

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他又稱，《海關戰線》裏面有很多海上拍攝的驚險追逐鏡頭，安全措施當然一定做足，但海上風高浪急，拍攝期間也難免有不少驚險場面，由此可見海關工作真是相當危險，所以應該要向守護香港治安的一班海關人員致敬。