陳國基：香港人有時候心理不太健康　外傭工資不高但很開心

政務司司長陳國基出席一個活動時表示，香港人有時候心理不太健康，他覺得正向思維十分重要，又表示外籍傭工工資不是很高，但她們很開心。他又說探訪過住在安老院的長者很多對生活感到很悶、很負面，情緒不好，指「除了他們個人貧窮之外，其實精神上的貧窮亦很重要」，所以他覺得改善精神健康很重要。



陳國基出席疫後正向心理健康─共建療癒校園結業典禮。（政務司）

陳國基出席理工大學「疫後正向心理健康─共建療癒校園結業典禮」並致辭，他表示「香港人有時候心理不太健康」，認為正向思維十分重要，指外傭工資不是很高，但她們很開心。

提到長者心理健康，陳國基說在探訪過的長者中，特別是住在安老院的長者，「很多都對生活感到很悶、很負面，情緒不好」，所以覺得改善精神健康很重要，又指這些長者「除了他們個人貧窮之外，其實精神上的貧窮亦很重要。」陳國基又說，有時不是錢問題，「有時候他們有錢，但精神問題亦很重要」，希望透過多一點關愛隊等服務，及早發現長者的情緒病和精神問題。

陳國基在疫後正向心理健康─共建療癒校園結業典禮致辭。（政務司）

理大聯同浸信會愛羣社會服務處，參加醫務衞生局的「精神健康項目資助計劃」，由去年3月至今年7月，在8間中學推行共建療癒校園計劃，培養學生對情緒健康的認知與關注，同時亦支援師生間加強交流。