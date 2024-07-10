議員憂北上潮損商戶經營　政府：增個人遊城市、加免稅額刺激消費

五月份零售業總銷貨價值的臨時估計只有305億元，較去年同月下跌11.5%，連續3個月下跌。民建聯會計界議員黃俊碩今日（10日）在立法會大會提出口頭質詢，詢問當局有否檢視，在非旅遊區營運的零售及飲食等行業的中小企業在最近半年的經營情況，是否受市民北上消費熱潮影響而越趨困難。



商務及經濟發展局副局長陳百里指，零售業和飲食業表現受旅客和市民消費模式的轉變及港元匯率高企影響，國家早前公布個人遊城市增至59個、內地旅客在港消費免稅度增至1.2萬元人民幣，應有助吸引內地旅客消費，促進本港零售和飲食業市道，政府大力推動盛事經濟和落實香港「無處不旅遊」理念，也會為業界帶來支持，加上近期資產市場回穩，均對兩個產業有利。



政府就不同經濟環節，包括零售業消費額作統計和調查，但沒有以區域作分項統計。本港零售業今年首5個月的每月平均總銷售價值約323億元，較2023年同期下跌6.1%。食肆總收益在今年首季每月平均值約94億元，較去年同期上升2.3%。他相信，隨著兩地各項大型基建完成，跨境交通能力大幅增強後，在粵港澳大灣區一小時生活圈下，無論香港市民北上消費或內地市民南下購物，都是自然的經濟活動，而促進兩地間相向人流往來，同時可為兩地零售業帶來刺激作用。

黃俊碩追問，現時市面上空舖林立，當局會否計劃進行全面調查，建議與各區關愛隊和商販溝通。陳百里表示，會和區議會內工商界人士或組織討論如何提振地區消費或零售氛圍。至於政府有否更具針對性的措施幫助中小企業升級轉型，陳百里指，BUD專項基金資助香港非上市企業開拓共39個已與香港簽署自貿協定和投資保障協定經濟體的業務發展。截至今年6月底BUD專項基金批出接近8,400宗申請，涉及超過51億元的資助額，當中大概五成的申請涉及推行升級轉型的項目；而工商機構支援基金共批出超過500宗申請，涉及約8.8億元的資助額。