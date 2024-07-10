​內地客免稅額提高｜粵港澳海關配合新措施　優化通關及加強合作

海關助理關長（邊境及港口）朱沛傑昨日（9日）在珠海與國家海關總署廣東分署、深圳海關、拱北海關及澳門海關代表進行會議，討論如何配合中央政府提高內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品免稅額度的新政策。在會議上，三方探討有關優化各口岸通關管理和執法合作的安排，以配合新優惠措施。



香港海關表示，會繼續加強與內地海關及本地各執法部門的合作，加強對水貨活動的調查及偵緝力度，並透過與內地海關的點對點聯絡機制，適時通報及開展聯合行動，打擊團夥式水貨活動，有效控制水貨活動相關風險。

三地海關亦同意在暑假及其他出行高峰期間，靈活調配人手，實時監控及通報各口岸的情況，適時作出應變及部署，以確保清關服務暢通運作，為新措施提供良好條件，方便旅客出行。