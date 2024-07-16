DSE放榜2024｜引首位女航天員劉洋說話　陳國基勉考生自強不息

中學文憑試明日（17日）放榜，政務司司長陳國基今日（16日）出席活動時，引述中國首位女航天員劉洋訪港時的說話：「樹立夢想只是第一步，實現夢想還有著千山萬水的距離」，勉勵年輕人要好好學習，應屆DSE考生不論放榜成績是否理想，仍要自強不息、遇強愈強。



陳國基（中）出席「少年太空人體驗營2024」出發儀式，以中國首位女航天員劉洋的說話鼓勵應屆DSE考生（陳國基FB圖片）

陳國基在今日舉行的少年太空人體驗營出發儀式，見證新一批30位中學生成為「少年太空人」，即將前往內地接受培訓。他勉勵各位「少年太空人」把握機會，認真學習，擴闊眼界，好好裝備自己；並以國家的航天英雄為榜樣，將來為建設國家、建設香港，作出更大貢獻。

他形容少年太空人是香港融入國家發展大局的新力軍，香港作為國際創新科技中心，為國家的航天任務作出貢獻是應有之責。陳國基提到，國家在上月宣布完成第四批預備航天員選拔工作，獲選預備航天員當中包括一名來自香港的載荷專家，理工大學為嫦娥六號研製太空儀器，締造人類首次在月球背面採樣，國家對香港航空科技及人才的肯定與重視，他感到鼓舞。

中國首位進入太空的女航天員劉洋（人民網圖片）

他在儀式指，明日（17日）是中學文憑試放榜的大日子，與學員分享了國家首位進入太空的女航天員劉洋最近在香港一個論壇上致辭時的一段話，勉勵所有應屆考生。他引述劉卜洋說：「樹立夢想只是第一步，要實現夢想，還有着萬水千山的距離。對於航天員來說，鮮花和榮譽都只是暫時的，大部分時間都在進行嚴格的訓練和學習，為飛行堅持着、拼搏着、準備着。」

他認為這段話不但適用於航天員，亦值得所有考生學習。如果考試成績理想，固然值得開心，但各位同學千萬不要自滿，要繼續努力奮鬥、力求上進、遇強越強；假如成績與預期有落差，也千萬不要輕易灰心，因為文憑試只是人生其中一次歷練，正所謂「條條大路通羅馬」，只要自強不息、懂得應變，最終都能夠闖出屬於自己的一片天地。