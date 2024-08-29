運流局副局長廖振新：物流業近年發展面臨挑戰　強調「危可轉機」

香港中華出入口商會今日（29日）舉行經濟論壇，運輸及物流局副局長廖振新在專題研討會上表示，近年物流業發展面臨種種挑戰，危機並存，但他強調「危可轉機」，提到政府去年公布《現代物流發展行動綱領》，勾劃香港物流業的發展路向，並就未來發展的三大機遇，制定策略和行動措施，保持香港物流業的競爭優勢。



香港中華出入口商會今日（29日）舉行經濟論壇，運輸及物流局副局長廖振新在專題研討會擔任主講嘉賓。（運輸及物流局相片）

運輸及物流局在Facebook表示，廖振新在論壇上向貿易和物流業界闡述香港物流業的發展前景，聆聽業界的分享和意見，期望與他們繼續攜手合作，致力將香港建成國際智慧物流樞紐。

區域發展方面，廖振新說香港要進一步完善和大灣區的多式聯運措施，用好港珠澳大橋、香港機場及港口，鼓勵業界參與制訂「灣區標準」中與現代物流有關的服務管理準則，並推展各項便利通關措施

香港中華出入口商會今日（29日）舉行經濟論壇，運輸及物流局副局長廖振新在專題研討會擔任主講嘉賓。（運輸及物流局相片）

電商物流方面，廖振新說「第三方物流服務供應商資助先導計劃」可支援物流業數碼化轉型，使用智慧物流方案，亦構建和聯通不同的物流訊息平台，促進數據互聯互通，提升供應鏈效率和透明度 。

香港中華出入口商會今日（29日）舉行經濟論壇，運輸及物流局副局長廖振新在專題研討會擔任主講嘉賓。（運輸及物流局相片）

綠色物流方面，廖振新說政府制定綠色可持續物流發展路線圖及實踐承諾，鼓勵跨界別協作，令物流業裝備好符合ESG（環境、社會及管治）的最新要求，並推出「智慧及綠色物流專業培訓計劃」，提升本地從業員對ESG的認識和實踐能力。