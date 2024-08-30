有性衝動打羽毛球？ 姚嘉俊：場館夜晚不開門｜政壇諸事町

教育局最近公布的中三公民、經濟與社會科教材，建議學生感到性衝動時「去球場打羽毛球」，令不少人感到詫異，甚至有網民認為「打羽毛球」會成為新性暗示潮語。本身熱愛打羽毛球的沙田區議員姚嘉俊稱，打羽毛球雖則有發洩作用，但對教材感到質疑，反指性衝動或多或少在晚上出現，運動場館都已關門，又如何約人打羽毛球？



新民黨今日（30日）舉辦傳媒茶聚，邀請多位黨內區議員出席，趁內地運動員來港掀起的運動熱潮，讓每位運動員分享個人熱愛的運動。（馮子健攝）

「姚陳配」每周打羽毛球了解街坊所需

新民黨今日（30日）舉辦傳媒茶聚，邀請多位黨內區議員出席，趁內地運動員來港掀起的運動熱潮，讓每位運動員分享個人熱愛的運動。姚嘉俊與妻子、同為沙田區議員的陳敏娟直言熱愛打羽毛球，每周會與街坊對打1至2次。姚笑言，球場有「鄧謝配」，沙田區內有「姚陳配」，羽毛球是發洩壓力的好方法，亦可與家人聯繫感情，在區內與街坊打羽毛球亦可了解區情。陳敏娟則表示，有時亦會與兩個女兒打羽毛球，亦會帶她們做義工，讓她們了解父母的工作。

姚嘉俊與妻子、同為沙田區議員的陳敏娟直言熱愛打羽毛球，每周會與街坊對打1至2次。（馮子健攝）

不過，對於教育局教材建議學生感到性衝動時「去球場打羽毛球」，姚嘉俊表示表達上應改善，例如其實很多運動都可以發洩，而並非一定要打羽毛球，亦要不同層面關注學生身心健康，更反問若然在晚上有性衝動，應到何處打羽毛球？

屯門區議員甘文鋒即場表現「跑酷」。（馮子健攝）

屯門區議員甘文鋒即場表現「跑酷」。（馮子健攝）

甘文鋒當場展示跑酷

其他區議員亦分享所愛運動項目。其中屯門區議員甘文鋒即場表現「跑酷」，輕鬆由地面翻滾後立即起身做出跑步姿勢。

南區區議員黃雨程表示新民黨青年委員有籃球隊，藉此接觸不同青年，望市民關注奪得獎牌的運動員之餘，亦可關注落選、但都有極力付出的運動員。（馮子健攝）

望市民藉奧運了解體育精神

另有區議員望市民更了解體育精神，南區區議員黃雨程表示新民黨青年委員有籃球隊，藉此接觸不同青年，望市民關注奪得獎牌的運動員之餘，亦可關注落選、但都有極力付出的運動員。西貢區議員陳志豪稱，香港今次劍擊項目奪金，都是本身落後但反敗為勝，讓香港精神賦予新一層意義，鼓勵新一代青年各方面都追求「世一」。

大埔區議員陳建君喜歡游水，認為游水時間清靜，可令自己思考，亦表示最鍾意的運動員是潘展樂。（馮子健攝）

區議員各有喜愛的運動健將

大埔區議員陳建君則喜歡游水，認為游水時間清靜，可令自己思考，亦表示最鍾意的運動員是潘展樂。東區區議員劉聖雪則表示喜歡乒乓球，惟仍停留在「滴滴仔」階段，最喜歡「莎頭組合」，望藉奧運推廣運動。另一名東區區議員郭浩景喜歡跳水，笑言區議員同樣有「fans」，要努力為街坊做得更好。